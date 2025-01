Tướng lĩnh Triều Tiên đến Nga

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 3/1 đưa tin, một sĩ quan cấp cao Triều Tiên đã đến thăm căn cứ quân sự của Nga ở tỉnh Kursk vào ngày 27/12/2024.

Theo nguồn tin của Yonhap, chuyến thăm này nhằm mục đích điều tra nguyên nhân gây ra thương vong lớn của binh sĩ Triều Tiên được triển khai trong những trận chiến ở tỉnh Kursk gần đây, sau khi có thông tin binh sĩ Triều Tiên đã hứng chịu những đòn tấn công mạnh mẽ từ máy bay không người lái của Ukraine dẫn tới thương vong hàng loạt.

Trước đó, vào ngày 30/12/2024, Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá quân đội Triều Tiên hoạt động chưa hiệu quả trong các trận chiến ở vùng Kursk.

"Nhà Trắng gần đây đã thông báo rằng có khoảng 1.000 binh lính [Triều Tiên] đã thiệt mạng hoặc bị thương ở khu vực Kursk. Đó cũng là đánh giá của chúng tôi", Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết trong cuộc họp giao ban cùng ngày.

Bà nói thêm rằng các cuộc tấn công mà quân đội Triều Tiên tiến hành trong khu vực không thực sự hiệu quả và Triều Tiên đang phải chịu "một lượng" thương vong đáng kể.

Trước đó, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết trong cuộc họp báo ngày 27/12 rằng hơn 1.000 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng hoặc bị thương ở Kursk, Nga trong khoảng tuần qua.

Đồng thời, ông đánh giá các cuộc tấn công của binh sĩ Triều Tiên không đạt được hiệu quả.

Yonhap cũng dẫn nguồn từ kênh Evocation.Info (Ukraine) đưa tin, khoảng 10 ngày sau khi quân đội Triều Tiên được triển khai tới Kursk, 1 trong 4 lữ đoàn đã mất khả năng chiến đấu.

Triều Tiên phủ nhận đưa quân sang Nga tham chiến với Ukraine. Ảnh: KCNA

Cuộc chiến khốc liệt

Cuộc chiến ở Kursk đang diễn ra hết sức khốc liệt.

Hãng thông tấn Tass ngày 1/1 cho biết, cùng ngày Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Ukraine đã mất hơn 46.460 binh sĩ ở khu vực Kursk.

"Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, đối phương đã mất hơn 46.460 quân, 262 xe tăng, 204 xe chiến đấu bộ binh, 143 xe bọc thép chở quân, 1.381 xe chiến đấu bọc thép, 1.280 xe cơ giới, 337 khẩu pháo và 42 hệ thống tên lửa phóng loạt, bao gồm 11 bệ phóng HIMARS và 6 bệ phóng MLRS, cũng như 13 bệ phóng tên lửa, 7 xe vận chuyển-nạp đạn, 83 hệ thống tác chiến điện tử, 13 radar phản pháo và 4 radar phòng không, cùng với 28 thiết bị kỹ thuật...", thông báo cho biết.

Trong khi đó, theo The New Voice of Ukraine (NV) ngày 1/1, Nga đã thiệt hại hơn 38.000 quân và hơn 1.000 thiết bị bị phá hủy ở Kursk kể từ khi Ukraine bắt đầu cuộc tấn công.

Mới nhất, theo NV, Ukraine đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào Lữ đoàn hải quân 810 đóng tại Kursk và gây ra tổn thất đáng kể.

Vào ngày 23/12/2024, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng có hơn 3.000 binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng hoặc bị thương ở Kursk và cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể gửi thêm nhân sự và thiết bị cho quân đội Moscow. "Có khả năng Triều Tiên sẽ gửi thêm quân và thiết bị quân sự cho quân đội Nga", ông Zelensky phát biểu trên X. Trái lại, Nga chưa từng lên tiếng để xác nhận hay phủ nhận sự hiện diện của binh sĩ Triều Tiên ở Kursk. Trong khi đó, vào tháng 10/2024, đại diện Bình Nhưỡng tại Liên hợp quốc đã bác bỏ cáo buộc triển khai quân ở Kursk. Tuy vậy, trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên vào ngày 25/10, Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jong Gyu nhấn mạnh nếu Bình Nhưỡng thực hiện những bước đi như vậy thì động thái đó là phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.