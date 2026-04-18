Yêu tinh nhện của 'Tây du ký': Mỹ nhân màn ảnh bỏ hào quang, U60 vẫn trẻ đẹp

Ngọc Thanh/VTC News |

Không chỉ có “chị cả” Diêu Gia, Dương Túc cũng là gương mặt gây ấn tượng khi vào vai một trong bảy yêu tinh nhện của “Tây du ký”, và vẫn được khán giả quan tâm.

Tập phim "Lạc vào Động bàn tơ" được xem là một trong những tập gây ấn tượng nhất của Tây du ký 1986. Nhờ vẻ đẹp sắc sảo và thần thái cuốn hút, 7 nữ yêu tinh nhện trong tập phim này khiến khán giả nhớ mãi.

Ngoài nữ diễn viên Diêu Gia đóng vai "chị cả yêu tinh nhện" vẫn theo đuổi nghệ thuật, những người còn lại đều chọn những hướng đi riêng, trong số đó có Dương Túc. Dù vậy nữ diễn viên này vẫn đang có cuộc sống đáng mơ ước dù đã từ bỏ hào quang.

Mỹ nhân cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ

Dương Túc sinh năm 1969 tại Thẩm Dương. Năm 9 tuổi, cô cùng gia đình chuyển về Bắc Kinh sinh sống. Sở hữu nhan sắc nổi bật với gương mặt phúc hậu, lông mày lá liễu, đôi môi nhỏ đầy đặn, Dương Túc nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Truyền thông từng ca ngợi cô là một trong những mỹ nhân cổ trang tiêu biểu của màn ảnh Hoa ngữ.

Cô là diễn viên kinh kịch chuyên thể hiện những vai giỏi võ. Dương Túc từng chia sẻ mong muốn trở thành thế hệ đả nữ đầu tiên trên màn ảnh Trung Quốc.

Trong Tây du ký , Dương Túc đóng vai yêu tinh nhện hồng. Thời điểm này, nữ diễn viên mới tròn 18 tuổi.

Dương Túc đóng vai một trong bảy yêu tinh nhện của "Tây du ký".

Nhờ thành công của phim, Dương Túc tiếp tục tham gia nhiều dự án khác như Bảy vị hiệp khách truyền kỳ, Hảo hán núi Bạch Sơn, Tiếu La thành, Thần thương tuyết hận (1993)... Không giống như những đàn chị nhện tinh khác, cô nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công nhất định.

Tuy nhiên đến năm 1993, Dương Túc đột ngột tuyên bố giải nghệ. Lý do nữ diễn viên đưa ra là vì "nghĩ mình không thích hợp sống trong giới giải trí". Vì vậy cô quyết định từ bỏ showbiz để theo đuổi công việc kinh doanh.

U60 trẻ đẹp, sống sung túc

Dù đã rút lui khỏi giới giải trí nhưng Dương Túc vẫn thường xuyên đăng ảnh cuộc sống hiện tại trên trang cá nhân. Nữ diễn viên có cuộc sống khá giả, thoải mái và có sở thích sưu tầm đồ mỹ nghệ.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Dương Túc từng làm giám đốc marketing ở một công ty. Cô hiện nghỉ hưu, thường thực hiện video về thời trang, làm đẹp cho phụ nữ trung niên.

Nữ diễn viên trẻ đẹp ở tuổi U60.

Hiện tại, nữ diễn viên sống cùng chồng và hai con gái trong biệt thự ở Bắc Kinh. Theo nữ diễn viên, hai con gái hơn kém nhau 19 tuổi. Với Dương Túc, các con là những món quà quý giá nhất của vợ chồng cô. Hai chị em cách biệt nhiều tuổi nhưng vẫn quấn quýt, thân thiết với nhau.

Ở tuổi 57, Dương Túc vẫn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ đẹp, thần thái sang chảnh. Trong một video trên trang cá nhân, mỹ nhân cho biết cuộc sống của cô không phải lúc nào cũng thuận lợi, bình lặng. May mắn là trong những lúc đau khổ, chồng và một số người bạn luôn ở bên.

Tổ ấm viên mãn của Dương Túc.

Diễn viên nói nhờ "hòa giải với chính mình", cô biết cách tận hưởng cuộc sống hơn, cảm thấy khó khăn qua đi nhẹ nhàng.

