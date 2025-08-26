HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
'Yêu râu xanh' xâm hại cháu bé hai tuổi lĩnh án 20 năm tù

Tiền Lê |

Bị cáo Siu Yir bị Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt 20 năm tù vì đã sờ soạng bé gái mới chỉ hơn hai tuổi.

Yêu râu xanh lĩnh án 20 năm tù vì xâm hại trẻ em dưới 16 tuổi - Ảnh 1.

Phiên tòa được xử kín nhưng tuyên án công khai theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 26/8, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên toà sơ thẩm, xét xử bị cáo Siu Yir (SN 1964, trú xã Ia Tul, Gia Lai) về tội “ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi ”.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 11/8/2024, uống rượu xong, Yir đi bộ đến nhà chị R. (trú xã Ia Tul), thấy cháu C. (SN 2021) đang chơi ở đây. Yir đã ôm, bế cháu C. từ sân nhà chị R. đi ra ngoài. Tới nhà của mình, Yir đã có những hành động sờ soạng cháu C. Mẹ của cháu đã phát hiện, bắt quả tang khi cùng một số người đi tìm cháu C. Tính đến thời điểm bị xâm hại , cháu C. chưa đầy 3 tuổi.

Được biết, liên tục từ năm 2001 - 2005, bị cáo Yir 4 lần phạm tội và toà án đã xử phạt về tội "Trộm cắp tài sản".

Tại phiên tòa, bị cáo đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Siu Yir 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

