Theo kế hoạch, sáng 26/8, TAND tỉnh Ninh Bình sẽ tuyên án đối với bị cáo Phạm Thị Mỹ (SN 1974, trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số một số nội dung mà luật sư cung cấp trong quá trình xét xử.

Theo HĐXX, căn cứ vào Điều 280, 299 Bộ luật tố tụng Hình sự, căn cứ kết quả việc xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên toà, xét thấy tại phiên toà người bào chữa cho bị cáo xuất trình 1 USB chưa rõ nội dung bên trong và một vi bằng, bên trong có các nội dung tin nhắn zalo giữa bị cáo Phạm Thị Mỹ và bị hại Quách Thị Mai Lan, tin nhắn zalo giữa bị cáo và anh Đinh Văn Huấn liên quan nội dung thủ tục mua bán đất chưa được điều tra, làm rõ...

HĐXX nhận thấy cần trả hồ sơ để điều tra bổ sung những nội dung sau: Yêu cầu thu điện thoại của bị cáo Mỹ, giám định, lấy lời khai làm rõ những tin nhắn zalo giữa bị cáo Mỹ và người liên quan gồm: bà Lan, ông Hà và ông Huấn. Điều tra làm rõ những mâu thuẫn trong biên bản ghi lời khai ngày 24/6/2024.

Bị cáo Mỹ tại phiên toà.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Mỹ làm nghề kinh doanh dịch vụ khách sạn và mua bán bất động sản. Ông Hà, em trai Mỹ có quan hệ tình cảm với bà Lan. Thông qua mối quan hệ này, Mỹ và Lan quen nhau.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2023, Mỹ biết chị Lan có nhu cầu đầu tư tiền để kinh doanh bất động sản. Mặc dù không có giao dịch mua bán, chuyển nhượng hay sở hữu thửa đất của ông H.T.T (tại Thanh Hóa) nhưng Mỹ đã nói với chị Lan về việc đầu tư thửa đất trên, hứa hẹn sẽ cắt chia cho chị Lan 200m2. Chị Lan tin tưởng nên đã chuyển cho Mỹ tổng số tiền 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Mỹ sử dụng vào mục đích cá nhân mà không làm thủ tục chuyển nhượng như đã hứa.

Quá trình điều tra, Phạm Thị Mỹ khai có nhận 1 tỷ đồng của chị Lan và đã sử dụng vào việc gì không nhớ nhưng không phải nhận tiền để mua bán thửa đất của gia đình ông H.T.T cho chị Lan. Mỹ cũng khẳng định bản thân không chỉ vị trí đất nhà ông H.T.T cho chị Lan và anh Hà và bản thân bị cáo không có ý thức lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Lan.

Ngày 15/8/2024, bị cáo Mỹ giao nộp số tiền 1 tỷ đồng cho cơ quan điều tra để trả lại cho chị Lan.

Tại phiên tòa, bị cáo Mỹ không thừa nhận nội dung cáo trạng. Giải thích về việc từng có lời khai nhận tội, bị cáo nói thời điểm đó một người bạn cùng phòng giam tử vong nên rất hoảng sợ, “chỉ muốn nhận cho xong để được về”, toàn bộ lời khai là do “điều tra viên đọc cho chép”. Khi bình tĩnh trở lại, bị cáo nhận thấy mình không lừa đảo nên thay đổi lời khai.

Bị cáo khai mình và bị hại vốn thân thiết, từng cùng nhau mua bán đất để kiếm lời. Đúng là bị hại đã chuyển 1 tỷ đồng cho bị cáo, song số tiền này là do bị hại chủ động đặt vấn đề, nói đang có tiền nhàn rỗi nên muốn nhờ bị cáo đầu tư dài hạn 3 - 5 năm, miễn sao có lợi nhuận.

Bị cáo cũng phủ nhận việc dẫn bị hại đi xem đất. Bởi lẽ, bị cáo đang đầu tư vào nhiều lô đất, bị hại nhờ đầu tư nhưng là đầu tư lâu dài chứ không phải lướt sóng, nên khi bị hại đặt vấn đề thì bị cáo nói sẽ tính toán chứ chưa chốt là mảnh đất cụ thể nào.

Với số tiền 1 tỷ đồng, vì bị hại cho phép sử dụng miễn sao có lời, bị cáo đã tạm thời dùng vào việc cá nhân, song trong nhà lúc nào cũng sẵn tiền mặt để xử lý khi cần thiết, chứ không phải lừa bị hại để lấy tiền chi tiêu.

Trong khi đó, trình bày trước toà, bà Lan khẳng định ít nhất 2 lần được dẫn đi xem đất. Số tiền 1 tỷ đồng là để mua mảnh đất mà bị cáo giới thiệu, chứ không phải đầu tư chung chung. Sau khi chuyển tiền và chờ mãi không thấy sang tên đất, bị hại hỏi thì bị cáo lấy lý do hồ sơ trục trặc, thậm chí gọi điện mà không bắt máy.

Em trai của bị cáo được triệu tập với tư cách người làm chứng. Ông này cho biết “rất khó xử” khi một bên là bạn gái, một bên là chị gái, nhưng “việc gì phải ra việc đó”. Ông khẳng định lời khai của bạn gái là đúng, từng khuyên chị gái trả lại tiền để giải quyết êm xuôi song không thành.

Trong phần luận tội và đề nghị mức án, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án từ 14 - 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư Nguyễn Thị Phương Anh và luật sư Lê Ngọc Hà cho rằng chưa đủ căn cứ xác định bị cáo Mỹ phạm tội.

Luật sư chỉ ra việc Mỹ trao đổi với bà Lan về góp tiền mua đất là có thật, không phải gian dối. Bị cáo đã nhiều lần cùng anh Huấn trao đổi, xem đất, gọi điện, nhắn tin qua zalo nhưng chưa đi đến đặt cọc hay ký kết hợp đồng, vì vậy không thể coi là thủ đoạn lừa đảo.

Bên cạnh đó, không có chứng cứ vật chất nào (tin nhắn, ghi âm, hình ảnh…) chứng minh Mỹ chủ động rủ bà Lan góp tiền. Hồ sơ và lời khai đều cho thấy chính bà Lan mới là người đề nghị góp 1 tỷ đồng để cùng đầu tư.

Việc bị cáo Mỹ nhờ người kiểm tra thực địa đất ở Thanh Hóa là có thật, không phải dựng chuyện. Cáo buộc rằng bị cáo nhiều lần chỉ thửa đất “không có thật” không được chứng minh bằng tài liệu, chỉ dựa vào lời khai một chiều của bà Lan và ông Hà....

Bị cáo Mỹ không phủ nhận số tiền 1 tỷ đồng, thậm chí còn tự nguyện nộp lại để trả cho bà Lan trước khi bị khởi tố. Điều này khác hẳn hành vi thường thấy trong các vụ lừa đảo khi bị can tìm mọi cách chối bỏ. Như vậy, bị cáo không có ý thức chiếm đoạt, hậu quả vật chất chưa xảy ra.

Ngoài ra, các luật sư cũng cho rằng lời khai của một số nhân chứng có thể thiếu khách quan do mâu thuẫn cá nhân với bị cáo. Các luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các “điểm mờ”. Nếu không chấp nhận, tòa cần tuyên bị cáo không phạm tội.