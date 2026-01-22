Yêu mẹ đơn thân có 2 con riêng, nam nghệ sĩ lúc nghèo vẫn cố mua túi hiệu tặng, kiếp sau lại muốn gắn bó

Mới đây, vợ chồng ca sĩ Đạt G và Cindy Lư có chuyến đi biểu diễn tại Phú Quốc. Trong loạt clip được Cindy Lư chia sẻ trên mạng xã hội, cô theo sát chồng với vai trò trợ lý, trực tiếp hỗ trợ chuẩn bị trang phục, đồng thời ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng.



Ở một đoạn video, Cindy Lư tiết lộ cô "mắc cỡ" khi được chồng hỏi một câu đầy chất ngôn tình. Cụ thể, Đạt G nói với vợ rằng: "Anh chỉ muốn hỏi, nếu có kiếp sau em có muốn làm vợ anh không?". Không cần suy nghĩ, Cindy Lư đáp lại ngay: "Có", kèm theo nụ cười hạnh phúc.

Chiếc túi Đạt G dành dụm tặng Cindy Lư lúc nghèo.

Trong một clip khác, Đạt G chia sẻ về chiếc túi hàng hiệu anh từng tặng Cindy Lư trong thời gian cả hai còn yêu nhau. Nam ca sĩ nói: "Cái túi này là những năm tháng anh không còn một đồng trong túi nhưng anh vẫn cố dành dụm để mua cho em".

Từ câu chuyện của chồng, Cindy Lư cũng nhắc lại quãng thời gian nhiều sóng gió của cả hai: "Những gì Đạt G nói là đúng đó mọi người. Tụi em quen nhau có một thời điểm cực kỳ sóng gió, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của anh Đạt. Nhưng may mắn là tụi em đã cùng nhau vượt qua được".

Sau 5 năm gắn bó và đi đến hôn nhân có thể thấy cuộc sống hiện tại của Đạt G và Cindy Lư đang rất hạnh phúc.

Đạt G coi hai con của vợ như con ruột. Thậm chí còn đưa đi hát cùng.

Cindy Lư, tên thật Lư Bảo Ngọc, sinh năm 1995, là cháu ngoại nghệ sĩ Bảo Quốc và em gái diễn viên Gia Bảo. Cô từng kết hôn với ca sĩ Hoài Lâm, có hai con gái là Gà và Cún. Sau khi ly hôn vào năm 2020, Cindy Lư một mình nuôi hai con và hạn chế xuất hiện trong giới giải trí.

Đạt G (tên thật Đoàn Quốc Đạt, sinh năm 1995) là ca sĩ – nhạc sĩ được biết đến qua nhiều bản hit như Buồn của anh, Bánh mì không, Thêm bao nhiêu lâu, Về…. Trước khi công khai mối quan hệ với Cindy Lư vào năm 2021, anh từng trải qua chuyện tình ồn ào với ca sĩ Du Uyên.

Cặp đôi từng đối mặt với không ít hoài nghi và sóng gió dư luận. Tuy nhiên, sau thời gian im ắng, Đạt G và Cindy Lư tái hợp và chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 7/2025. Hiện tại, cả hai sống cùng hai con gái của Cindy Lư tại TP.HCM. Đạt G coi hai con riêng của vợ như con đẻ thậm chí còn đưa đi hát cùng.