Yêu cầu Netflix gỡ Little Women khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam vì xuyên tạc lịch sử

Trả lời Tuổi Trẻ Online chiều 4-10, ông Tự Do cho biết Little Women bị yêu cầu gỡ bởi vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 4, điều 9 Luật báo chí về xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc và vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại khoản 4, điều 11 Luật điện ảnh với nội dung tương tự điều khoản nêu trên ở Luật báo chí.



Ba chị em nhà họ Oh là tâm điểm của cuộc chiến tranh giành kim tiền, quyền lực - Ảnh: GETTY IMAGES

Những vi phạm này thể hiện ở lời thoại của nhân vật khi nhắc về chiến tranh Việt Nam tại tập 3 từ phút 58:01 - 58:22 và tập 8 từ phút thứ 5:41 - 7:01.

Vì vậy, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu Công ty Netflix gỡ bỏ phim này khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam. Hạn thực hiện yêu cầu này là ngày 5-10.

Ông Tự Do cho biết Netflix đã phản hồi văn bản yêu cầu của cục, cho biết họ đang xử lý.

Trước câu hỏi liệu có cần đưa ra một giải pháp quản lý tốt hơn chứ không phải chạy theo từng sự vụ, giải quyết từng bộ phim vi phạm, không giải quyết được triệt để vấn đề, ông Tự Do cho biết thường thì Netflix kiểm soát khá kỹ kho phim của mình, chỉ có một số rất nhỏ phim vi phạm.

Và với những phim vi phạm trước đây thì Netflix đều tuân thủ yêu cầu gỡ bỏ phim một cách nghiêm chỉnh.

Hoa lan xanh đại diện cho quyền lực của Tinh Lan Hội được thế lực này đem về từ Việt Nam - Ảnh: GETTY IMAGES

Little Women kể về cuộc sống của ba chị em nhà họ Oh: In Joo, In Kyung và In Hye.

Cuộc sống khốn khó từ lúc còn nhỏ đã tôi luyện nên con người mạnh mẽ, không ngần ngại bươn chải trong xã hội đầy khắc nghiệt của họ. Sóng gió ập đến khi một người bạn thân của In Joo qua đời đột ngột và để lại cho cô số tiền 2 tỉ won mờ ám.

Vốn là chị cả, In Joo muốn dùng khoản tiền khổng lồ này để lo cho cuộc sống, ước mơ của hai em gái. Thế nhưng, kể từ đó gia đình họ Oh càng lún sâu vào những âm mưu rửa tiền, tham nhũng, lũng đoạn… không hồi kết.

Cả ba chạm trán với hàng loạt vụ ám sát, dàn xếp tự tử được chỉ đạo bởi Tinh Lan Hội - một hội kín với những thành viên ban đầu là các cựu chiến binh Hàn Quốc từng tham gia Chiến tranh Việt Nam.

Khi câu chuyện dần được mở rộng, những nhận định sai lệch về cuộc chiến mà Hàn Quốc đã dự phần với vai trò đồng minh của quân đội Mỹ ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Và đó cũng là lúc bộ phim nhận về những chỉ trích dữ dội từ người xem Việt Nam.