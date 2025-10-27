Yêu cầu của Cục trưởng Xuân Bắc trước vụ Jack hát ca từ phản cảm

Sáng 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có buổi làm việc về tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa. Theo ghi nhận của VOV, tại buổi làm việc, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết đã phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok lan truyền một số bài hát có nội dung không phù hợp. Sau khi phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, cơ quan chức năng nhận thấy một số ca khúc có dấu hiệu vi phạm quy định, chứa ngôn từ phản cảm, thiếu tính văn hóa.

Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có buổi làm việc về tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa - Ảnh: VOV

Ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh, không bàn tới việc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội có chấp thuận biểu diễn hay chưa, nhưng phần ca từ trong bài hát đã thể hiện nội dung không phù hợp. Về cách giải thích của đơn vị quản lý nghệ sĩ, ông Tự Do cho biết: “Cục đã nghe đi nghe lại, giảm tốc độ để nghe và khẳng định giải thích của đơn vị quản lý là dấu hiệu chống chế”. Ông khẳng định, trong quá trình kiểm tra “ngay từ ca từ, chúng tôi đã thấy có vấn đề”. Với câu hát “Lào gì cũng tôn”, ông nói: “Qua kiểm tra kỹ lưỡng, kể cả khi giảm tốc độ phát để nghe rõ thì ca sĩ thực sự vẫn là hát câu đó chứ không phải như giải thích của ca sĩ chữ ‘tôn’ là ‘tôi’”.

Ông Lê Quang Tự Do cũng bác bỏ lý do “ngẫu hứng trình diễn” mà phía ca sĩ đưa ra: “Rõ ràng, phần biểu diễn có đội múa phụ họa ăn khớp với tiết tấu, chứng tỏ đã tập luyện trước, không thể coi là ngẫu hứng”.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết đã giao các phòng chuyên môn rà soát, đồng thời gửi văn bản yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội báo cáo cụ thể - Ảnh: VOV

Từ phía Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết đã giao các phòng chuyên môn rà soát, đồng thời gửi văn bản yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội báo cáo cụ thể. NSND Xuân Bắc yêu cầu có hướng xử lý nghiêm trường hợp này. “Nghệ thuật là cuộc sống, sân khấu là cuộc đời nhưng cuộc sống đó phải được chọn lọc mới trở thành nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục, truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Những biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ… đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc”, NSND Xuân Bắc nói.

Ca khúc được đề cập là phần trình diễn mới của Jack tại sự kiện Moonlit Childhood tối 16/10. Nam ca sĩ thể hiện bài hát chưa có tên, chưa qua kiểm duyệt và không nằm trong danh mục được cấp phép. Đoạn rap “Lào gì cũng t**” khiến khán giả phẫn nộ, bởi bị cho là dùng ngôn từ tục tĩu, lệch chuẩn.

Ca khúc được đề cập là phần trình diễn mới của Jack tại sự kiện Moonlit Childhood tối 16/10

Sau vụ việc, phía Ban tổ chức chương trình Moonlit Childhood do NTK T.L đại diện đã đăng thông cáo, gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về sự cố ngoài kịch bản. Đơn vị cho biết tiết mục của Jack là phần biểu diễn tự phát, chưa qua kiểm duyệt, khẳng định sẽ rút kinh nghiệm trong các sự kiện sau. Phía công ty J97 Promotion cũng lên tiếng, cho rằng đây là hiểu lầm do ca khúc chưa hoàn thiện và khán giả nghe sai lời. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sau khi thẩm định khẳng định lời giải thích thiếu cơ sở, bởi nội dung bài hát vẫn có yếu tố tiêu cực, tác động xấu đến giới trẻ.

Lời bài hát của Jack gây tranh cãi

Ngày 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM ban hành Công văn số 69-CV/BTGDVTU gửi đến Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, Thành đoàn, Hội đồng Lý luận - Phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM và các cơ quan báo chí nhằm “định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa”. Công văn nêu rõ, đời sống âm nhạc gần đây xuất hiện nhiều sản phẩm có ca từ dung tục, phản cảm, phô trương lối sống buông thả, đi ngược thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Nhiều nghệ sĩ, ca khúc bị nhắc tên, trong đó có Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với phần biểu diễn ngày 16/10 tại Hà Nội, Pháo với Sự nghiệp chướng, Gducky với Miền mộng mị, CLME (Hoàng Tôn – Andree – Tinle), Bray – Đạt G với Cao ốc 20, Hiếu Thứ Hai với Trình, Andree – Bình Gold với Em iu... Các sản phẩm này bị đánh giá là thiếu chuẩn mực, góp phần làm xấu hình ảnh nghệ sĩ và tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.

Loạt nghệ sĩ bị điểm danh trong danh sách ca từ thiếu chuẩn mực

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ nội dung các hoạt động sáng tác, biểu diễn và phát hành, đặc biệt là thể loại rap và các sản phẩm lan truyền trên mạng xã hội. Các chương trình tại phòng trà, sân khấu, sự kiện xã hội hóa phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn mực văn hóa. Đồng thời, Sở cần phối hợp Thanh tra Thành phố xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không mời nghệ sĩ có hành vi hoặc sáng tác lệch chuẩn tham gia hoạt động văn hóa - nghệ thuật của TP.HCM. Công văn cũng khuyến khích biểu dương, khen thưởng những nghệ sĩ có đóng góp tích cực, sáng tác giàu tính giáo dục, mang lại giá trị văn hóa và xây dựng hình ảnh nghệ sĩ văn minh, có trách nhiệm.