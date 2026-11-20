Suốt 4 năm qua, chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều điều. Tôi không chỉ yêu anh mà còn dần gắn bó với con trai anh, năm nay đang học lớp 5.

Tôi từng nghĩ, yêu một người đàn ông đã qua một lần đổ vỡ và có con riêng sẽ là hành trình không dễ dàng. Thế nhưng, sau hơn 4 năm bên nhau, điều khiến tôi cảm động nhất lại không phải những lời hứa hẹn của anh, mà là tình cảm chân thành của một đứa trẻ dành cho mình.

Tôi quen anh khi cả hai còn làm chung công ty. Khi ấy, anh là cấp trên trực tiếp của tôi và đã có gia đình. Cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc, chuyện vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, thậm chí có lần vợ anh còn tìm đến tận nơi làm việc để chất vấn vì ghen tuông. Dù vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có liên quan đến cuộc sống riêng của anh.

Sau khi ly hôn, anh nhận nuôi con trai, còn vợ cũ chăm sóc con gái. Ba năm sau, anh ngỏ lời với tôi. Tôi đã có tình cảm với anh từ lâu, nhưng vẫn dè dặt vì sợ anh đến với mình chỉ để khỏa lấp khoảng trống sau đổ vỡ. Tôi cũng không muốn chuyện tình cảm giữa nhân viên và sếp cũ trở thành đề tài bàn tán. Vì vậy, tôi chuyển sang một công ty khác rồi mới chính thức tìm hiểu anh.

Ảnh minh họa

Suốt 4 năm qua, chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều điều. Tôi không chỉ yêu anh mà còn dần gắn bó với con trai anh, năm nay đang học lớp 5. Cậu bé khá ít nói, có phần rụt rè khi ở cạnh người lạ, nhưng mỗi lần đi chơi cùng tôi lại ríu rít kể đủ chuyện ở trường. Tôi không ép con phải gọi mình bằng một danh xưng đặc biệt, chỉ cố gắng quan tâm, lắng nghe và đối xử với con bằng sự chân thành.

Tuần trước, anh cầu hôn tôi lần thứ ba. Hai lần trước, tôi đều xin thêm thời gian vì muốn cả hai hiểu nhau thật kỹ trước khi bước vào hôn nhân. Lần này, anh nắm tay tôi và nói rằng anh đã chờ đợi đủ lâu, bố mẹ anh cũng mong tôi sớm trở thành người trong gia đình.

Tôi vẫn chưa biết trả lời thế nào thì con trai anh bất ngờ chạy đến, dúi vào tay tôi một mảnh giấy gấp nhỏ. Cậu bé lí nhí: “Mẹ ơi, mẹ nhớ đọc thư con nhé”. Tôi sững người trước hai tiếng gọi ấy. Đó là lần đầu tiên con chủ động gọi tôi như vậy.

Trong thư, con viết rằng con rất thương tôi, mong tôi về sống cùng hai bố con, muốn được ăn những bữa cơm tôi nấu và hy vọng sau này sẽ có thêm một em bé để cả nhà cùng chăm sóc. Những dòng chữ còn nguệch ngoạc, có chỗ sai chính tả, nhưng tôi đọc đi đọc lại mà nước mắt cứ rơi.

Anh ngồi bên cạnh cũng không giấu được xúc động. Anh nói rằng điều anh mong nhất không phải một đám cưới thật lớn, mà là một gia đình nơi con trai anh được yêu thương và tôi cảm thấy mình thực sự thuộc về.

Cuối cùng, tôi gật đầu đồng ý. Hôm sau, cả ba cùng đi chụp ảnh cưới. Nhìn con trai anh vui vẻ đứng giữa hai người, tôi hiểu rằng mình không chỉ chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông, mà còn đang lựa chọn trở thành một phần trong cuộc đời của một đứa trẻ.

Tôi biết tình cảm không thể thay thế hoàn toàn mối quan hệ ruột thịt, và để một đứa trẻ tin tưởng mình cần rất nhiều thời gian. Nhưng tôi tin, gia đình không chỉ được tạo nên bởi huyết thống. Sự kiên nhẫn, tôn trọng và yêu thương mỗi ngày cũng có thể giúp những người từng xa lạ trở thành người thân thực sự.