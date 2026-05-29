Yến Xuân khoe sắc vóc "nóng bỏng mắt" bên Văn Lâm, mẹ chồng người Nga liền vào nói một câu gây chú ý

Mới đây, Yến Xuân – bà xã của thủ môn Đặng Văn Lâm đã khiến cư dân mạng "sốt sình sịch" khi tung loạt ảnh trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình. Qua những khung hình mới nhất, nàng WAG sinh năm 1991 tiếp tục khẳng định đẳng cấp vóc dáng thuộc hàng "top đầu" trong dàn vợ cầu thủ Việt Nam nhờ body "bỏng mắt" bất chấp cam thường.

Là một huấn luyện viên thể hình, Yến Xuân luôn duy trì được vóc dáng săn chắc, chuẩn chỉnh nhờ chăm chỉ tập luyện. Trong chuyến đi này, cô nàng tự tin diện những trang phục ôm sát để tôn lên lợi thế hình thể. Khi check-in trước ban công hướng ra biển, Yến Xuân phối áo hai dây trắng cùng chân váy hoa cạp trễ, khoe trọn vòng hai phẳng lì và cơ bụng số 11 đáng mơ ước. Ở một góc máy khác khi selfie qua gương trong phòng nghỉ, bộ jumpsuit bó sát giúp cô nàng phô diễn trọn vẹn ba vòng quyến rũ đồng hồ cát mà không cần hở bạo. Bên cạnh những giây phút nghỉ ngơi sang chảnh, vợ chồng Đặng Văn Lâm cũng dành thời gian đưa con đi khám phá thiên nhiên tại Trung tâm Bảo tồn Rùa thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương. Tại đây, cặp đôi lên đồ giản dị, năng động và ghi điểm bởi sự gần gũi, hạnh phúc.

Yến Xuân khoe vóc dáng nóng bỏng

Vóc dáng mẹ một con khiến vạn người mê

Văn Lâm lái xe đưa vợ con đi nghỉ dưỡng

Yến Xuân cùng con trai chơi đùa

Vợ chồng Văn Lâm đưa con trai đi tìm hiểu thiên nhiên

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh của Yến Xuân không chỉ nhận được "mưa lời khen" từ người hâm mộ mà còn thu hút sự chú ý đặc biệt của các thành viên trong gia đình chồng. Dưới bài viết, cô em chồng Thanh Giang nhanh chóng để lại bình luận khen ngợi: "Đẹp quá chị ơi". Đáng chú ý nhất chính là bình luận của bà Olga Zhukova – mẹ đẻ của thủ môn Đặng Văn Lâm. Dù viết bằng tiếng Nga, bà vẫn dành cho con dâu sự yêu thương đặc biệt khi nhắn nhủ qua công cụ dịch: "Con Sonya (tên thân mật của Yến Xuân) của tôi rất đẹp". Nàng WAG liền thả tim và gửi loạt icon hôn gió đầy dễ thương để cảm ơn mẹ chồng. Màn tương tác cực kỳ ấm áp này đã đập tan mọi khoảng cách, đồng thời cho thấy Yến Xuân không chỉ sở hữu sắc vóc vạn người mê mà còn rất khéo léo và được lòng cả gia đình nhà chồng.

Ảnh: FBNV