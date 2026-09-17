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Yến Xuân đi chơi cùng Văn Lâm vẫn miệt mài "độ dáng", bảo sao body "gái một con" sexy, nuột nà như thế

Tiên Tiên
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Văn Lâm đưa vợ con đi nghỉ dưỡng, Yến Xuân khoe dáng nuột nà nhờ chăm tập luyện.

Tranh thủ khoảng thời gian giải đấu V.League tạm nghỉ, thủ môn Đặng Văn Lâm đã dành trọn thời gian bên gia đình khi đưa bà xã Yến Xuân cùng con trai nghỉ dưỡng tại Nha Trang. Chuyến đi còn có sự đồng hành của bố mẹ và cô em gái Đặng Thanh Giang, tạo nên những khoảnh khắc thư giãn ấm áp và tràn ngập niềm vui của đại gia đình. Nha Trang cũng chính là nơi cặp đôi tổ chức đám cưới riêng tư bờ biển vào tháng 7/2024 trước khi chào đón quý tử đầu lòng (bé Gấu).

Dù đang trong kỳ nghỉ ven biển, nàng WAG Yến Xuân vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi tinh thần kỷ luật đáng kinh ngạc. Trên trang cá nhân, nữ huấn luyện viên thể hình không ngần ngại chia sẻ hình ảnh tranh thủ check-in và rèn luyện ngay tại phòng gym của khu nghỉ dưỡng. Trong khi Văn Lâm cùng em gái Thanh Giang chăm chú thực hiện các bài tập trên thảm, Yến Xuân lại rạng rỡ ghi lại khoảnh khắc đồng hành trong trang phục tập thể thao năng động.

Chính nhờ thói quen rèn luyện không ngừng nghỉ, ngay cả khi đi du lịch Yến Xuân đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng sexy, nuột nà sau sinh. Là một PT chuyên nghiệp, cô áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học kết hợp cùng các bài tập linh hoạt. Nhìn thân hình săn chắc, vòng 2 thon gọn cùng thần thái rạng rỡ của bà xã Văn Lâm hiện tại, dân tình càng hiểu vì sao cô luôn giữ vững phong độ nhan sắc và sức hút ấn tượng trong dàn WAGs Việt. Chuyến nghỉ dưỡng không chỉ là dịp để gia đình nam thủ môn nạp lại năng lượng mà còn là minh chứng cho lối sống lành mạnh, gắn kết của vợ chồng Văn Lâm - Yến Xuân.

Sau lễ cưới riêng tư bờ biển vào tháng 7/2024 tại Nha Trang, cuộc sống hôn nhân của thủ môn Đặng Văn Lâm và bà xã Yến Xuân nhận được nhiều sự ngưỡng mộ bởi sự bình yên và gắn kết. Cặp đôi nhanh chóng đón tin vui khi chào đón con trai đầu lòng (bé Gấu), khiến tổ ấm nhỏ thêm trọn vẹn. Dù bận rộn với lịch thi đấu và tập luyện, Văn Lâm luôn là người chồng tâm lý, chủ động thu xếp thời gian để chăm sóc vợ con và đồng hành cùng Yến Xuân qua giai đoạn nhạy cảm sau sinh.

Tags

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