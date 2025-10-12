Yến Nhi yêu cầu xóa video kêu gọi bình chọn

Tối 11/10, Hoa hậu Yến Nhi lần đầu xuất hiện trở lại trên livestream sau loạt ồn ào ở cuộc thi Hoa hậu Hòa bình. Đồng hành cùng cô trong buổi livestream là người đẹp Armenia - bạn thân của Yến Nhi ở cuộc thi năm nay.

Trong buổi trò chuyện, Yến Nhi cho biết cô đã xin phép ban tổ chức Miss Grand International xóa video kêu gọi bình chọn của mình trong hạng mục Miss Popular Vote.

Yến Nhi tại Hoa hậu Hòa bình 2025.

"Tôi đã quay một video nói bằng tiếng Việt để kêu gọi lượt bình chọn. Tuy nhiên, tôi đã xin phép xóa đoạn video đó. Tôi có trình bày với ban tổ chức về tình hình bão lũ tại Việt Nam. Trên trang cá nhân tôi cũng đã kêu gọi mọi người ủng hộ khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bão ở Thái Nguyên. Do đó, tôi muốn ban tổ chức xóa clip kêu gọi bình chọn của mình. Tôi vẫn ổn, các bạn đừng lo", cô nói.

Trước đó, Yến Nhi và 76 thí sinh đã cùng quay một video để kêu gọi khán giả quê nhà bình chọn cho mình ở hạng mục Miss Popular Vote. Đây là hạng mục bình chọn tính phí và để giành giải nhất, khán giả phải chi khá nhiều tiền cho đại diện của quốc gia mình có thể chiến thắng.

Miss Popular Vote được xem là giải bình chọn quan trọng nhất ở Miss Grand vì người chiến thắng giành cơ hội vào thẳng top 10 trong chung kết. Năm 2019, Kiều Loan là đại diện Việt Nam đầu tiên chiến thắng giải thưởng này.

Những năm gần đây, các đại diện Việt Nam ở Miss Grand như Thùy Tiên, Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh đều giành thứ hạng cao ở cuộc bình chọn Miss Popular Vote.

Tính đến nay, tỷ lệ bình chọn của Yến Nhi ở hạng mục Miss Popular Vote vẫn là 0%. Đây là hậu quả từ những phát ngôn thiếu chín chắn của cô tại cuộc thi.

Động thái mới của Yến Nhi được xem là bước đi khôn ngoan sau ồn ào. Trên trang cá nhân, Yến Nhi cũng kêu gọi khán giả chung tay ủng hộ đồng bào bão lũ. Người đẹp cũng đã chuyển khoản 50 triệu đồng để chia sẻ với bà con vùng lũ hôm 9/10.

Yến Nhi được nhận xét đang dần lấy lại phong độ sau loạt ồn ào. Cô đã lọt vào top 20 của cuộc bình chọn Country's Power of The Year. Người đẹp cũng đang nằm trong nhóm dẫn đầu về lượng vote ở cuộc bình chọn Best in Swimsuit.

Tính đến ngày 12/10, bức ảnh áo tắm chính thức của Yến Nhi trên trang chủ cuộc thi Miss Grand International đã nhận được hơn 141.000 lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ.

Hôm 10/10, cô cũng có thể hiện tốt ở phần thi phỏng vấn kín . Khán giả cho rằng cô có sự tiến bộ rõ rệt về khả năng ngoại ngữ so với các phần thi trước đây. Người đẹp thể hiện sự bình tĩnh, tự tin và chia sẻ được câu chuyện của mình.

Yến Nhi và 76 thí sinh đã đi một nửa chặng đường tại Miss Grand International 2025. Các thí sinh sẽ bước vào những đêm thi quan trọng như Trang phục dân tộc (13/10), bán kết (15/10) và chung kết (18/10).