Yellowstone - “Thiên đường địa nhiệt” giữa đại ngàn hoang dã

Đến với Yellowstone, du khách được chìm đắm trong thế giới hoang dã đầy cảm xúc, thôi thúc bước chân du khách lên đường khám phá.

Du khách chứng kiến cảnh các cột nước nóng phun trào tại Old Faithful - mạch nước phun nổi tiếng nhất trong Công viên quốc gia Yellowstone.

Thiên nhiên kỳ vĩ

Nhìn từ trên cao, suối nước nóng Grand Prismatic giống như một cầu vồng khổng lồ giữa lòng Yellowstone, minh chứng cho hệ địa nhiệt độc nhất vô nhị của công viên. Công viên sở hữu hơn 10.000 vùng địa nhiệt như suối nóng, bùn sôi, hơn 500 mạch nước phun, được nuôi dưỡng bởi siêu núi lửa từng phun trào cách đây 640.000 năm và vẫn âm ỉ tiếp năng lượng.

Tại Old Faithful - mạch nước phun nổi tiếng nhất trong Công viên quốc gia Yellowstone, du khách có thể chiêm ngưỡng cột nước nóng khổng lồ phun lên không trung với độ cao 40m, đều đặn khoảng 17 lần mỗi ngày. Sự “đúng hẹn” kỳ lạ của Old Faithful suốt hàng thế kỷ qua khiến nó trở thành biểu tượng của Công viên quốc gia Yellowstone. Bên cạnh đó, suối nước nóng Mammoth hiện ra như những bậc thang đá vôi trắng xóa huyền ảo, được kết tủa từ dòng nước nóng giàu khoáng chất. Mỗi khu vực địa nhiệt tại Yellowstone đều mang một “tính cách” riêng, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động.

Hồ Yellowstone nằm trong lòng công viên, tọa lạc ở độ cao 2.357m, tự hào là hồ nước ngọt lớn nhất Bắc Mỹ với diện tích 341km². Mặt hồ phẳng lặng như gương, in bóng dãy núi tuyết phủ sáng bừng trong nắng sớm. Vào mùa đông, mặt hồ đóng băng, tạo nên khung cảnh băng tuyết thơ mộng tương phản với những khoảng nước nóng bốc khói ven bờ.

Rải rác khắp công viên là dãy núi non trùng điệp. Du khách ưa phiêu lưu có thể chinh phục đỉnh Washburn hay Bunsen để thu vào tầm mắt toàn cảnh Yellowstone hùng vĩ. Công viên này còn có 1.600km đường mòn dành cho cả người lớn và trẻ nhỏ đi bộ khám phá, từ những lối mòn ven các hồ nước nóng, cho đến các tuyến trekking dài ngày cho người ưa mạo hiểm.

Thung lũng Lamar nằm ở phía bắc Yellowstone là nơi hội tụ của các loài động vật hoang dã như bò rừng bizon, sói xám, gấu Bắc Mỹ, gấu đen... Chỉ cần một chiếc ống nhòm, du khách có thể ngắm nhìn cuộc sống hoang dã sinh động phía dưới, nơi đàn nai sừng tấm ung dung gặm cỏ, chú cáo đỏ rình mồi hay chim đại bàng chao liệng... Sự phong phú của hệ động vật đã khiến Yellowstone trở thành nơi có mật độ thú lớn đa dạng nhất trong số các công viên quốc gia của Mỹ.

Du khách trải nghiệm đi xe ngựa kéo kiểu cổ điển, mô phỏng cuộc sống cao bồi tại Roosevelt Lodge.

Dấu ấn kiến trúc và phát triển du lịch bền vững

Yellowstone ngày nay vẫn giữ được vẻ nguyên sơ kỳ vĩ nhờ triết lý bảo tồn song hành với phát triển du lịch bền vững. Ngay từ đầu thế kỷ XX, khi du khách bắt đầu đổ về Yellowstone, những nhà nghỉ và khách sạn bằng gỗ độc đáo được xây dựng không chỉ để phục vụ lưu trú mà còn hài hòa với cảnh quan, trở thành một phần di sản của công viên. Hệ thống kiến trúc này hiện vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, tiêu biểu như Old Faithful Inn, Roosevelt Lodge hay Lake Yellowstone Hotel.

“Lâu đài gỗ” Old Faithful Inn hơn trăm năm tuổi với kết cấu hoàn toàn bằng gỗ thông và đá bản địa, được coi là biểu tượng cho kiến trúc công viên cổ điển của Mỹ. Old Faithful Inn tọa lạc ngay bên cạnh mạch nước phun Old Faithful, được xây dựng từ năm 1903 đến năm 1904, đến nay vẫn được xem là công trình kiến trúc bằng gỗ lớn nhất thế giới. Với sảnh chính cao 6 tầng, mái nhà lợp gỗ và lò sưởi bằng đá đồ sộ cao 26m, nhà nghỉ trăm tuổi này thực sự gây choáng ngợp cho bất kỳ ai. Old Faithful Inn được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia và là niềm tự hào của kiến trúc “Parkitecture” - phong cách thiết kế các công trình công viên hòa hợp với thiên nhiên.

Roosevelt Lodge là hệ thống nhà nghỉ nằm ở vùng hẻo lánh phía bắc, đem đến trải nghiệm mộc mạc đậm chất viễn Tây. Được hoàn thành vào năm 1920, nhà nghỉ này được xây bằng gỗ thông chưa bóc vỏ, bao quanh là các dãy cabin gỗ nhỏ xinh. Tại đây, nhiều hoạt động thú vị được tổ chức như cưỡi ngựa hoặc ngồi xe ngựa kéo kiểu cổ điển, đưa du khách đến bữa tiệc nướng ngoài trời mô phỏng cuộc sống cao bồi. Hệ thống 2.000 phòng lưu trú rải rác khắp Yellowstone của Roosevelt Lodge giúp du khách được trải nghiệm nghỉ đêm ngay giữa lòng thiên nhiên hoang dã.

Cùng với các công trình, phương tiện giao thông cổ cũng được “hồi sinh” để phục vụ du khách, đồng thời tái hiện một phần quá khứ Yellowstone. Công viên hiện có 8 chiếc xe buýt sơn vàng đời 1936 - 1937 và 3 chiếc xe ngựa kéo Tally-ho cổ điển được phục chế hoàn hảo, đưa khách tham quan khám phá Yellowstone một cách trọn vẹn.

Bên cạnh việc giữ gìn di sản, Yellowstone còn chú trọng giáo dục và truyền cảm hứng về thiên nhiên cho thế hệ trẻ - nền tảng để phát triển bền vững. Chương trình Junior Ranger chào đón các em nhỏ từ 4 tuổi trở lên, tham gia những hoạt động khám phá vui nhộn để “trở thành kiểm lâm nhí”. Các bạn nhỏ được phát sổ tay nhiệm vụ và tự tìm hiểu về địa chất thủy nhiệt, động vật hoang dã, hệ sinh thái rừng… qua những trò chơi tương tác và bài học sinh động.

Ngoài ra, công viên còn nhiều chương trình bổ ích khác như lớp học thiên nhiên, tour hướng dẫn gia đình, tham quan bảo tàng và trung tâm giáo dục với những trưng bày hấp dẫn. Mặc dù Công viên quốc gia Yellowstone chào đón hàng triệu lượt khách mỗi năm nhưng vẫn giữ được hệ sinh thái nguyên vẹn. Điều đó chứng minh rằng du lịch và bảo tồn có thể song hành phát triển bền vững.