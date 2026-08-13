Yamaha XSR155 2026 ra mắt với phuộc USD và phanh ABS 2 kênh gây sốt Đông Nam Á

Sở hữu thiết kế cổ điển pha lẫn hiện đại cùng khối động cơ 155 cc tích hợp VVA và hệ thống phanh ABS 2 kênh an toàn, đây hứa hẹn sẽ khuấy đảo phân khúc xe máy phổ thông.

Thương hiệu xe máy Nhật Bản vừa tạo nên bước ngoặt lớn tại thị trường Malaysia khi chính thức giới thiệu mẫu naked bike mang phong cách tân cổ điển Yamaha XSR155 phiên bản 2026. Sau thời gian dài để giới mộ điệu ngóng chờ, mẫu xe này xuất hiện với mức giá niêm yết 12.998 RM (tương đương khoảng 83 triệu đồng), chưa bao gồm các khoản thuế phí lăn bánh.

Sự bổ sung này giúp danh mục sản phẩm của hãng thêm phần phong phú, bán song song cùng người anh em Yamaha MT-15 vốn đang có giá 12.498 RM. Xe có ba tùy chọn phối màu ấn tượng gồm Xanh Malar Green, Bạc Classic Silver và Đen Royale Black, dự kiến sẽ cập bến các đại lý ủy quyền từ quý 4 năm nay.

Yamaha XSR155 2026 chính thức ra mắt tại Malaysia với giá 12.998 RM, mở bán vào quý 4 với 3 màu sắc: Malar Green, Classic Silver và Royale Black.

Điểm ăn tiền nhất trên Yamaha XSR155 2026 nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế retro hoài cổ và nền tảng công nghệ hiện đại. Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 155 cc, SOHC, làm mát bằng dung dịch. Trái tim này được trang bị công nghệ van biến thiên VVA trứ danh của Yamaha, giúp tối ưu hóa công suất ở cả dải vòng tua thấp lẫn cao.

Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 18,9 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 8.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp côn tay, kết hợp cùng bộ ly hợp chống trượt Assist & Slipper Clutch giúp thao tác chuyển số mượt mà, hạn chế tối đa tình trạng khóa bánh khi dồn số gấp.

Về mặt chịu lực và vận hành, Yamaha trang bị cho mẫu xe bộ khung sườn Deltabox trứ danh, mang lại độ cứng vững tối đa khi ôm cua ở tốc độ cao. Dàn chân của xe cực kỳ chất lượng với phuộc trước dạng hành trình ngược USD đường kính lớn, kết hợp giảm xóc đơn monoshock phía sau có thể tùy chỉnh tải trọng.

Bánh xe sử dụng mâm hợp kim 17 inch đi kèm bộ lốp kích thước 110/70 phía trước và 140/70 phía sau. Đặc biệt, hệ thống an toàn được nâng cấp vượt trội nhờ phanh đĩa trên cả hai bánh tích hợp công nghệ chống bó cứng phanh ABS 2 kênh tiêu chuẩn - một điểm cộng rất lớn đối với tâm lý chuộng an toàn của người tiêu dùng hiện đại.

Khối động cơ 155 cc SOHC làm mát bằng dung dịch kết hợp công nghệ VVA, sản sinh công suất 18,9 mã lực, mô-men xoắn 14,4 Nm đi kèm hộp số 6 cấp và bộ ly hợp chống trượt Assist & Slipper Clutch. Dòng xe Yamaha XSR 155 được Yamaha Motor Việt Nam chính thức phân phối chính hãng từ đầu năm 2023, với tên gọi chính thức tại thị trường Việt Nam là Yamaha XS155R có giá bán lẻ đề xuất ban đầu là 77 triệu đồng. Trước đó, mẫu xe này chỉ xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2019 qua các cửa hàng nhập khẩu tư nhân dưới tên XSR 155.

Khác biệt hoàn toàn so với các dòng xe số hay underbone truyền thống, Yamaha XSR155 sở hữu bình xăng hình giọt nước nhô cao phía trước người lái với dung tích lên tới 10 lít, đảm bảo quãng đường di chuyển xa mà không lo hết nhiên liệu giữa chừng. Trọng lượng xe ở mức 137 kg cùng chiều cao yên 810 mm tạo tư thế ngồi thoải mái, tôn lên vóc dáng phong trần cho người cầm lái.

Bảng đồng hồ hiển thị là dạng LCD kỹ thuật số hình tròn đơn sắc đầy tinh tế, kết hợp cùng hệ thống đèn chiếu sáng LED toàn bộ từ đèn pha tròn đặc trưng đến đèn hậu, vừa giữ trọn nét cổ điển vừa mang lại khả năng chiếu sáng vượt trội.

Xe sử dụng khung sườn Deltabox, phuộc trước USD, giảm xóc sau monoshock, mâm 17 inch và trang bị phanh đĩa tích hợp ABS 2 kênh tiêu chuẩn. Thiết kế kiểu dáng mô tô truyền thống với bình xăng 10 lít phía trước, trọng lượng 137 kg, chiều cao yên 810 mm.Trang bị hệ thống đèn LED hiện đại cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD dạng tròn hoài cổ.

Tại thị trường Việt Nam, dòng xe này không còn là cái tên xa lạ. Trước đây, mẫu xe từng gây sốt từ năm 2019 dưới dạng nhập khẩu tư nhân với tên gọi XSR 155. Nhận thấy sức hút mạnh mẽ của phân khúc tân cổ điển, Yamaha Motor Việt Nam đã chính thức phân phối chính hãng dòng xe này từ đầu năm 2023 dưới tên gọi Yamaha XS155R với giá đề xuất ban đầu là 77 triệu đồng. Việc xuất hiện phiên bản 2026 tại thị trường láng giềng Malaysia tiếp tục đặt ra bài toán thú vị cho các tín đồ dòng xe côn tay phố tại Việt Nam.

Nếu phiên bản nâng cấp này được đưa về Việt Nam trong thời gian tới, Yamaha XS155R chắc chắn sẽ gia tăng áp lực cạnh tranh lên các mẫu xe côn tay phổ thông như Honda Winner hay Yamaha Exciter 155. Dù ở hai phân khúc kiểu dáng khác nhau, nhưng hàm lượng công nghệ vượt trội như ABS 2 kênh và phuộc USD sẽ là đòn bẩy lớn đánh trúng tâm lý thích xe độc lạ, nhiều trang bị của người Việt.

Tuy nhiên, thách thức không nhỏ cho dòng xe này chính là chiều cao yên 810 mm tương đối kén người lái có thể trạng khiêm tốn, cũng như sự cạnh tranh gắt gao từ các mẫu tay ga cao cấp trong cùng tầm giá.

Tham khảo: Paultan