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Yamaha Việt Nam sắp ra mắt xe máy mới: Mạnh hơn Exciter 155 hiện tại, hé lộ tiếng ống xả đầy uy lực

Vĩnh Phúc
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Với mức công suất mới, khả năng cao đây sẽ là dòng xe mạnh nhất trong phân khúc underbone 150-155 cc.

Tối 21/6, trang Facebook của Yamaha Việt Nam bất ngờ đăng tải đoạn video kèm thông tin cho biết "một siêu phẩm chuẩn bị lộ diện". Đoạn video dài 33 giây không hé lộ bất kỳ hình ảnh nào về sản phẩm mới, thay vào đó chỉ là âm thanh của tiếng ống xả cùng dòng chữ 18,5 PS.

Mức công suất của mẫu xe máy mới sắp được Yamaha Việt Nam ra mắt.

Dựa theo âm thanh cùng mức công suất được cung cấp, không khó để nhận ra mẫu xe mới Yamaha sắp ra mắt thuộc nhóm xe tương đương Exciter 155 cũng như YZF-R15. Đáng chú ý, dòng thông tin hãng xe Nhật đăng tải gợi ý mẫu xe này sẽ "tiếp nối một huyền thoại", nhiều khả năng đây sẽ là Exciter 155 thế hệ mới - mẫu xe được bắt gặp tại TP.HCM cách đây vài tháng.

Bên dưới bài viết, không ít bình luận cho rằng mẫu xe này là Exciter mới. Tài khoản Phạm Ánh bình luận: "Tiếng máy này thì 96,69% là ex rồi", trong khi đó một tài khoản khác tên Nguyễn Thanh Hưng khẳng định: "Exciter mới".

Yamaha Exciter mới xuất hiện tại TP.HCM cách đây vài tháng. Ảnh: ST

Ở thế hệ hiện tại, Yamaha Exciter 155 dùng động cơ mạnh 13,2 kW, tương đương 17,95 PS. Khả năng cao Yamaha sẽ có những tinh chỉnh để khối động cơ hiện tại cho sức mạnh tốt hơn. Hiện tại trong phân khúc xe côn tay underbone 150-155 cc, Suzuki Satria F150 đang là mẫu xe mạnh nhất với công suất 13,6 kW, tương đương 18,49 PS.

Yamaha Exciter 155 được giới thiệu lần đầu tiên đến khách hàng Việt Nam vào tháng 12/2020. Sau gần 6 năm, mẫu xe này trải qua nhiều lần nâng cấp về dàn áo bên ngoài, các trang bị và động cơ vẫn giữ nguyên như thời điểm ban đầu.

Các dòng xe Exciter đang được Yamaha Việt Nam phân phối.

Dòng xe tay côn 155 cc của Yamaha Việt Nam hiện đang bán với 5 phiên bản, giá bán dao động 48,2-55,2 triệu đồng. Bên cạnh Exciter 155, hãng xe Nhật Bản cũng duy trì phân phối song song dòng xe Exciter 150 với giá bán 45,8 triệu đồng.

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