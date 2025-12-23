Yamaha NMAX 2025 nhập cuộc cạnh tranh ở phân khúc maxi-scooter

Yamaha Motor Việt Nam đưa NMAX 2025 trở lại thị trường trong nước trong bối cảnh nhu cầu sử dụng xe tay ga cho quãng đường di chuyển dài ngày càng gia tăng. Mẫu xe này nằm trong dòng MAX Series, nhóm sản phẩm được Yamaha phát triển cho người dùng đô thị cần một phương tiện vừa linh hoạt khi đi phố, vừa đủ ổn định và thoải mái khi chạy đường trường.

Về thiết kế, Yamaha NMAX 2025 tiếp tục theo đuổi phong cách maxi-scooter thể thao với thân xe gọn gàng nhưng chắc chắn. Các đường nét được tạo hình rõ ràng, liền mạch, kết hợp cụm đèn LED toàn bộ ở phía trước và sau mang lại diện mạo hiện đại.

Những chi tiết nhận diện của MAX Series như mảng ốp hông boomerang được tinh chỉnh lại để tăng cảm giác khỏe khoắn. Yên xe hai tầng giúp cải thiện tư thế ngồi cho cả người lái và người ngồi sau, trong khi cốp dưới yên đủ rộng để chứa mũ bảo hiểm full-face và đồ dùng cá nhân. Nắp bình xăng đặt phía trước giúp việc tiếp nhiên liệu thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Yamaha NMAX 2025 có thiết kế thể thao, gọn gàng. (Ảnh: Yamaha)

NMAX 2025 sử dụng động cơ Blue Core dung tích 155cc, một xi-lanh, làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ van biến thiên VVA. Khối động cơ này cho công suất tối đa khoảng 11,3 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng tăng tốc, độ êm ái và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Theo công bố của hãng, mức tiêu hao nhiên liệu của xe dao động khoảng 2,26–2,30 lít/100 km. Các chi tiết cơ khí bên trong được tối ưu để giảm ma sát, trong đó có bộ căng cam thủy lực giúp tăng độ bền và duy trì sự ổn định khi vận hành liên tục.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên NMAX 2025 nằm ở phiên bản Tech Max với hộp số vô cấp điện tử YECVT. Hệ thống này cho phép người lái chủ động thay đổi đặc tính vận hành, từ cảm giác êm ái và tiết kiệm khi di chuyển trong đô thị đến khả năng tăng tốc rõ rệt hơn khi chạy trên những cung đường thoáng. Cách tiếp cận này giúp NMAX mang lại trải nghiệm lái khác biệt so với các mẫu tay ga sử dụng hộp số CVT truyền thống trong cùng phân khúc.

Yamaha NMAX được trang bị nhiều công nghệ an toàn tiên tiến. (Ảnh: Yamaha)

Về trang bị an toàn và công nghệ, NMAX 2025 được trang bị phanh đĩa trước và sau kết hợp ABS hai kênh, cùng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS nhằm tăng độ ổn định khi tăng tốc hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt. Cụm đồng hồ kết hợp màn hình TFT màu 4,2 inch và LCD hiển thị thông tin rõ ràng; riêng bản Tech Max hỗ trợ dẫn đường Garmin StreetCross.

Xe còn có khóa thông minh, hệ thống dừng và khởi động tạm thời giúp tiết kiệm nhiên liệu khi kẹt xe, cùng cổng sạc USB Type-C phục vụ nhu cầu sử dụng thiết bị di động.

Đặt trong bối cảnh thị trường, Yamaha NMAX 2025 được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Honda PCX 160, mẫu tay ga thể thao vốn được người dùng Việt quan tâm nhờ khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, PCX 160 vẫn sử dụng hộp số CVT truyền thống và ít tùy chọn về chế độ vận hành. Một lựa chọn khác trong cùng phân khúc là Honda ADV 160, hướng tới phong cách đa dụng với gầm cao nhưng thiên về tính linh hoạt địa hình hơn là trải nghiệm thể thao thuần chất maxi-scooter.

Với mức giá từ 69 đến 79 triệu đồng tùy phiên bản, Yamaha NMAX 2025 được đánh giá là lựa chọn dễ tiếp cận trong nhóm tay ga thể thao tầm trung. Mẫu xe được phân phối với hai phiên bản cùng 5 tùy chọn màu sắc, trong đó bản Tech Max có các tông màu nhám thiên về phong cách thể thao, còn bản tiêu chuẩn hướng tới nhóm khách hàng phổ thông hơn. Sự xuất hiện của NMAX 2025 góp phần làm phân khúc maxi-scooter tại Việt Nam trở nên sôi động hơn, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho người dùng đô thị đang tìm kiếm một chiếc xe cân bằng giữa tiện nghi và cảm giác lái.