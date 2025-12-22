Trung Quốc phê duyệt dự án đường hầm dưới biển dài nhất thế giới

Trung Quốc vừa chính thức phê duyệt dự án đường hầm eo biển Bột Hải, một trong những công trình giao thông tham vọng nhất từ trước đến nay với tổng chiều dài khoảng 122 km, trong đó gần 90 km nằm sâu dưới đáy biển. Khi hoàn thành, tuyến hầm sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai thành phố cảng lớn là Đại Liên và Yên Đài từ khoảng 6 giờ hiện nay xuống chỉ còn 40 phút, giảm gần 90% thời gian di chuyển.

Tuyến hầm gồm hai đường hầm song song phục vụ tàu cao tốc chạy với vận tốc lên tới 240 km/giờ, dự kiến trở thành đường hầm giao thông dài nhất thế giới, vượt qua nhiều công trình nổi tiếng hiện nay.

Dự án có vốn đầu tư ước tính khoảng 220 tỷ nhân dân tệ (hơn 800.000 tỷ đồng), với thời gian thi công dự kiến 10–15 năm dưới điều kiện địa chất phức tạp. Chuyên gia đánh giá công trình không chỉ tạo đột phá về giao thông mà còn thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, dù cũng đang đối mặt với các lo ngại về môi trường do tuyến đi qua khu vực sinh thái nhạy cảm.

Mercedes ra mắt phiên bản siêu sang của Unimog nhân dịp 80 năm

Mercedes-Benz vừa trình làng phiên bản đặc biệt của Unimog, mẫu xe địa hình huyền thoại đánh dấu 80 năm lịch sử phát triển, kết hợp giữa khả năng off-road vượt trội và trang bị sang trọng hiếm thấy trên dòng xe này. Sản phẩm là kết quả hợp tác với Hellgeth Engineering, hướng tới khách hàng muốn trải nghiệm vừa mạnh mẽ vừa cao cấp thay vì chỉ sử dụng Unimog như phương tiện chuyên dụng.

Mẫu Unimog của Mercedes.

Chiếc Unimog vẫn giữ nguyên cấu trúc khung gầm linh hoạt, trục dẫn động và bộ vi sai khóa ba cấp của Unimog U 4023, phiên bản mới được trang bị động cơ diesel 6 xi-lanh OM 936 7,7 lít cho công suất 297 mã lực, mang lại lực kéo mạnh hơn và vận hành mượt mà hơn trước.

Ngoại thất phiên bản này được tinh chỉnh với màu sơn xám mờ, mâm 20 inch và công nghệ MirrorCam thay thế gương chiếu hậu truyền thống. Bên trong, cabin bốn chỗ ngồi bọc da cao cấp, đèn LED và thảm sàn da tạo không gian vừa sang trọng vừa tiện dụng. Mercedes cho biết chiếc Unimog đặc biệt sẽ được một khách hàng duy nhất thử nghiệm trước khi cân nhắc sản xuất thêm nếu nhu cầu thị trường thực sự tồn tại.

BYD ra mắt tính năng chia sẻ trạm sạc tại gia, giải quyết thiếu hụt hạ tầng và tạo thu nhập cho chủ xe

Hãng ô tô điện BYD vừa cập nhật tính năng “chia sẻ trạm sạc” trên ứng dụng di động, cho phép chủ xe điện có trạm sạc cá nhân đăng ký chia sẻ với người dùng khác trong cùng khu vực nhằm giải quyết hạn chế trạm sạc công cộng tại các đô thị đông đúc. Mô hình này không chỉ giúp người không có trạm sạc tìm điểm sạc gần nhà, mà còn tạo nguồn thu thụ động cho chủ trạm thông qua thỏa thuận giá và thời gian sử dụng giữa các bên.

Chia sẻ trạm sạc tại nhà mở ra một hướng kinh doanh mới cho chủ xe điện BYD.

Giao dịch diễn ra trực tiếp qua nền tảng kỹ thuật số của BYD, giúp giảm chi phí sạc nhờ giá điện dân dụng thường thấp hơn trạm công cộng và loại bỏ phí dịch vụ trung gian. Tuy ý tưởng chia sẻ trạm sạc không mới và các đối thủ như Nio, Xpeng đã triển khai tính năng tương tự, việc BYD áp dụng giải pháp này được kỳ vọng thúc đẩy thói quen sử dụng xe điện và góp phần tháo gỡ “nút thắt” hạ tầng sạc.

