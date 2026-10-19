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Yamaha Exciter 155 có bản mới ở Việt Nam: Giữ công nghệ, đổi 'dàn áo', giá ngang bản cao nhất

Vĩnh Phúc
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Exciter 155 VVA TCS phiên bản Monster được nâng cấp ngoại hình với bộ tem theo phong cách thể thao. Công nghệ trên xe không có gì nâng cấp.

Exciter 155 phiên bản "bình mới, rượu cũ"

Thị trường xe côn tay Việt Nam vừa đón nhận thêm một luồng gió mới khi Yamaha Việt Nam bổ sung phiên bản Monster cho Exciter 155 VVA TCS. Theo thông tin Yamaha, phiên bản mang đậm dấu ấn đường đua này được công bố với mức giá bán lẻ đề xuất là 60,9 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Yamaha Exciter 155 Monster có giá bán 60,9 triệu đồng. Ảnh: Yamaha Việt Nam

Điểm khác biệt duy nhất trên Yamaha Exciter 155 Monster là sự lột xác về diện mạo. Lấy cảm hứng từ Monster Energy – cái tên luôn gắn liền với các hoạt động đua xe thể thao đỉnh cao của Yamaha trên toàn cầu, chiếc xe được phối lại với tông màu chủ đạo là đen kết hợp cùng sắc xanh dương.

Ngay ở phần mặt nạ phía trước, xe tạo điểm nhấn với logo đặc trưng của Monster Energy màu xanh lá. Kéo dài dọc hai bên thân xe là các họa tiết vuốt nhọn tương phản trên nền sơn đen và xanh dương, đan xen cùng logo Yamaha cùng các chi tiết nhận diện thương hiệu khác.

Dù thay đổi hoàn toàn cách phối màu, Exciter 155 Monster vẫn giữ thiết kế góc cạnh quen thuộc của dòng VVA TCS. Xe gây ấn tượng bằng cụm đèn phía trước có thiết kế sắc, thân xe hầm hố với những đường cắt và phần đuôi xe vuốt cao. Các chi tiết gồm cụm đèn hậu thanh mảnh, tay dắt phía sau gọn gàng cùng ốp ống xả mang phong cách thể thao vẫn là những điểm cộng lớn về mặt thị giác trên mẫu xe này.

- Ảnh 2.

Xe được nâng cấp dàn áo với bộ tem Monster Energy. Ảnh: Yamaha Việt Nam

Giữ nguyên động cơ và công nghệ quen thuộc của Exciter 155

Yamaha Exciter 155 Monster tiếp tục trang bị khối động cơ SOHC, 4 van, dung tích 155,1cc, mang lại công suất 18,5 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 8.500 vòng/phút. Sức mạnh này được truyền tải qua hộp số 6 cấp với bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt.

Về tính năng hỗ trợ lái, phiên bản Monster sở hữu hệ thống kiểm soát lực kéo TCS (Traction Control System). Đây là công nghệ giúp can thiệp kịp thời khi bánh sau có xu hướng mất độ bám trong lúc vặn ga tăng tốc, đặc biệt an toàn trên các bề mặt đường trơn trượt. Kèm theo đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước, giúp triệt tiêu hiện tượng khóa bánh khi người lái buộc phải phanh gấp.

- Ảnh 3.

Yamaha Exciter 155 hiện được bán với 5 phiên bản. Ảnh: Yamaha Việt Nam

Với mức giá 60,9 triệu đồng, Exciter 155 Monster ngang giá phiên bản Giới hạn. Hiện tại, Yamaha Việt Nam phân phối Exciter 155 với tổng cộng 5 phiên bản, giá bán khởi điểm 49,9 triệu cho bản Tiêu chuẩn.

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Tags

Yamaha Exciter 155

Yamaha Việt Nam

Monster Energy

ABS

Yamaha

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