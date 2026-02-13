Yadea chốt ra mắt xe mới ngay tháng sau: Đi gần 200km/lần sạc, có hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát lực kéo như ô tô, lắp ráp tại nhà máy hơn 2 nghìn tỷ ở Việt Nam

Theo thông tin công bố, nhà máy của Yadea đặt tại Khu công nghiệp Tân Hưng (Bắc Ninh), với vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 100 triệu USD (tương đương 2,6 nghìn tỷ đồng). Yadea gọi đây là mô hình “nhà máy sản xuất thông minh”, đóng vai trò trong chuỗi cung ứng khu vực Đông Nam Á của hãng.

Yadea cho biết nhà máy mới sẽ tập trung vào sản xuất và lắp ráp xe máy điện, đồng thời hướng tới nội địa hóa một phần linh kiện trong tương lai. Công suất cụ thể chưa được công bố, nhưng họ kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm cho lao động địa phương và mở rộng hiện diện sản xuất tại Việt Nam.

Cùng thời điểm khánh thành nhà máy, Yadea dự kiến giới thiệu mẫu xe điện mới mang tên Osta. Theo thông tin ban đầu, đây sẽ là mẫu xe định vị ở nhóm cao cấp hơn trong danh mục sản phẩm của hãng.

Yadea Osta được hé lộ với thiết kế theo phong cách Neo-Retro, kết hợp yếu tố cổ điển và hiện đại. Hãng cho biết mẫu xe này có tầm hoạt động đạt chuẩn WMTC, phù hợp với điều kiện vận hành đô thị. Thông số kỹ thuật chi tiết, dung lượng pin và giá bán chính thức sẽ được công bố tại sự kiện ra mắt.

Những công nghệ an toàn và tính năng thông minh được Yadea khẳng định tương tự như một số xe tay ga cao cấp hoặc xe hơi. Trong đó, một số thông tin rò rỉ trên mạng xã hội cho hay Yadea Osta sẽ có các công nghệ kiểm soát lực kéo, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đèn cảnh báo tự bật khi phanh khẩn cấp. Tầm vận hành tối đa dự kiến là 180km/lần sạc đầy.

Yadea gia nhập thị trường Việt Nam trong bối cảnh phân khúc xe máy điện ngày càng cạnh tranh, với sự hiện diện của nhiều thương hiệu nội địa và quốc tế. Việc đầu tư nhà máy riêng có thể giúp hãng chủ động hơn về nguồn cung và giá thành, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu.

Theo giới quan sát, thị trường xe máy điện Việt Nam đang bước vào giai đoạn sàng lọc, khi người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chất lượng pin, dịch vụ hậu mãi và độ bền thực tế thay vì chỉ giá bán. Việc một hãng nước ngoài đầu tư nhà máy quy mô lớn cho thấy niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường này.

Thông tin chi tiết về nhà máy cũng như mẫu Yadea Osta sẽ được công bố đầy đủ vào ngày 1/3 tới.