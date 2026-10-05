Ý tiếp tục chào bán FREMM cho Mỹ bất chấp 'thảm họa' Constellation

Hãng Fincantieri của Ý muốn tiếp tục đóng tàu khu trục cho Hải quân Mỹ cho dù họ đã thất bại với dự án Constellation.

Việc chế tạo tàu khu trục lớp Constellation cho Hải quân Mỹ thực sự là một "thảm họa". Đó là lý do tại sao dự án bị hủy bỏ chưa đầy một năm trước và giờ đây hãng Fincantieri của Ý - nhà thầu chính của chương trình đã sẵn sàng chế tạo chiến hạm cho Mỹ một lần nữa, sử dụng cùng thiết kế cơ bản của lớp FREMM.

Công ty này đang cung cấp một lựa chọn xuất khẩu cải tiến dưới dạng FREMM EVO, có thể sử dụng cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng đã được triển khai tại Mỹ để đóng lớp Constellation.

FREMM EVO có lợi thế là đã được sản xuất hàng loạt cho Ý và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng việc Fincantieri quay trở lại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Hải quân Mỹ.

Cũng chưa rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi vì Lầu Năm Góc hiện đang nghiên cứu dự án FF(X) dựa trên các tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển, mà ít nhất trong lô đầu tiên sẽ không có bệ phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không và tên lửa hành trình.

Thêm vào đó, các dự án của Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang được xem xét cho vai trò khinh hạm tương lai, vì vậy chưa rõ liệu họ có hướng tới Fincantieri hay không.

Dự án chiến hạm FF(X) dựa trên thiết kế tàu tuần tra lớp Legend.

Tờ Defense Express lưu ý, mặc dù FREMM EVO là sự phát triển xa hơn của FREMM, việc lựa chọn nó dường như là quay trở lại với một nền tảng mà quá trình phát triển đã thất bại. Do vậy, những câu hỏi sẽ bắt đầu nảy sinh về lý do tại sao chương trình bị hủy bỏ vào tháng 11/2025.

Điều quan trọng hơn, Hải quân Mỹ đang xem xét 3 ứng cử viên nước ngoài khác cho đơn đặt hàng, với 2 chiến hạm đầu tiên được đóng ở nước ngoài, vẫn chưa rõ liệu họ có muốn xem xét các ứng cử viên khác hay không.

Đồng thời cũng phải đề cập đến thực tế là Nhật Bản (ứng viên số một cho hợp đồng mới) có những nghi ngờ về việc hợp tác, bởi vì điều đó sẽ đòi hỏi phải đầu tư một khoản tiền rất lớn vào một ngành công nghiệp đóng tàu Mỹ vốn rất nhiều vấn đề.

Các công ty Hàn Quốc đã triển khai dự án đầu tư vào ngành đóng tàu của Mỹ, nhưng họ vẫn cần phải triển khai chuỗi cung ứng, vì vậy ở điểm này, FREMM sẽ có lợi thế.

Bên cạnh đó, thất bại của dự án Constellation phần lớn là do những thay đổi liên tục về yêu cầu, dẫn đến việc thiết kế chỉ có 15% điểm chung với lớp FREMM cơ bản. Giờ đây 2 con tàu đầu tiên có thể được bàn giao nhanh hơn với ít thay đổi hơn.

Tuy nhiên, vẫn cần một số thay đổi, vì FREMM EVO dựa trên nhiều thiết bị do châu Âu sản xuất. Điển hình như 16 ống phóng thẳng đứng A50 dành cho dòng tên lửa Aster, sẽ phải được thay thế bằng loại Mk 41 đặc trưng của Mỹ.

Hiện Fincantieri đang đóng các tàu FREMM mới cho Hải quân Ý và có hợp đồng chế tạo FREMM EVO cho Bồ Đào Nha, dẫn đến tiến độ khá gấp rút, dự kiến các cơ sở của Ý sẽ sản xuất 5 chiến hạm trong vòng 4 năm.

Do vậy, câu hỏi đặt ra là liệu một đơn đặt hàng tiềm năng từ Mỹ có thể được "ép" thực hiện ở đây hay không, hay liệu nó phải diễn ra hoàn toàn trên đất Mỹ?