Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.

Vấn đề này được cho là đã nảy sinh trong các cuộc tham vấn trước khi một số nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đến Washington để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chuyến thăm diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hôm 15/8.

Theo báo cáo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phát biểu ủng hộ việc triển khai chung của châu Âu, khiến Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đáp trả: "Nga có 1,3 triệu quân - chúng ta nên cử bao nhiêu quân để có thể hoàn thành nhiệm vụ?".

Đầu tháng 3/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tuyên bố thành lập một "liên minh tự nguyện" nhằm cung cấp lực lượng mặt đất và không quân trong vai trò gìn giữ hòa bình nếu Kiev và Moscow đạt được lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình.

Thủ tướng Ý thay vào đó ủng hộ việc mở rộng sự bảo vệ đối với Ukraine tương tự như Điều 5 của NATO, trong đó quy định về phòng thủ tập thể trong trường hợp bị tấn công, nhưng không chính thức thừa nhận điều này với khối, tờ Corriere della Sera đưa tin.

Cũng vào tháng 3/2025, bà Meloni đã đảm bảo với các nhà lập pháp ở Rome rằng, "việc gửi quân đội Ý tới Ukraine là một chủ đề chưa bao giờ có trong chương trình nghị sự".

Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Romania và Croatia đều từ chối tham gia vào một nhiệm vụ quân sự giả định ở Ukraine.

Đầu tháng này, tờ The Sunday Times đã trích dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên của Anh thừa nhận rằng, "không ai muốn đưa quân đội của mình đến chết ở Ukraine".

Vào tháng 4/2025, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, Sergey Shoigu, đã cảnh báo rằng, sự xuất hiện của quân đội NATO ở Ukraine có thể gây ra chiến tranh thế giới thứ ba.