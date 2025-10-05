Cây phú quý là một trong những loại cây cảnh phong thủy được nhiều gia đình và văn phòng ưa chuộng nhờ vẻ đẹp nổi bật, dễ chăm sóc và ý nghĩa may mắn mà nó mang lại. Không chỉ là một vật trang trí không gian sống thêm sinh động, cây phú quý còn được nhiều người xem là “bùa hộ mệnh” thu hút tài lộc, bình an và sự thăng tiến cho gia chủ.

Ý nghĩa phong thủy của cây phú quý

Cây phú quý (tên khoa học: Aglaonema hybrid) có nguồn gốc từ Thái Lan, sau đó được nhân giống và trồng rộng rãi ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Thân cây nhỏ gọn, mọc thành bụi, chiều cao trung bình từ 30–40cm, phù hợp để bàn làm việc hoặc góc phòng. Lá hình bầu dục, viền lá màu đỏ hồng rực rỡ xen kẽ các mảng xanh hoặc ngược lại, tạo cảm giác sang trọng và nổi bật.

Hoa màu trắng ngà, mọc thành cụm, tuy không quá nổi bật nhưng lại tượng trưng cho sự tinh khiết và may mắn. Chính sự kết hợp hài hòa giữa sắc xanh – đỏ – hồng khiến cây phú quý được xem là biểu tượng của thịnh vượng và hạnh phúc.

Theo quan niệm phong thủy, cây phú quý là biểu tượng của thịnh vượng và hạnh phúc. (Ảnh: Pinterest)

Một số ý nghĩa phong thủy của cây phú quý:

Thu hút tài lộc và may mắn

Tên gọi “phú quý” đã nói lên phần nào ý nghĩa phong thủy của loài cây này. Trong quan niệm Á Đông, màu đỏ tượng trưng cho may mắn, tài lộc và sự thăng hoa; màu xanh tượng trưng cho sức sống và sự bền vững. Sự hòa quyện hai màu sắc này trên lá cây mang hàm ý gia chủ sẽ luôn được hưởng đủ đầy, sung túc, tiền tài dồi dào.

Việc đặt cây phú quý trong nhà hoặc văn phòng được cho là giúp thu hút vận may về công việc và kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Mang lại sự bình an và hạnh phúc

Ngoài yếu tố tài lộc, cây phú quý còn được xem là lá bùa phong thủy giúp xua đuổi những điều xui rủi, hóa giải năng lượng tiêu cực. Màu xanh của lá tượng trưng cho sự yên ổn và hài hòa, giúp cân bằng cảm xúc và giữ hòa khí trong gia đình.

Nhiều gia đình trồng cây phú quý ở phòng khách để tạo không khí ấm cúng, gắn kết và mang đến cảm giác dễ chịu cho các thành viên.

Ý nghĩa phong thủy của cây phú quý giúp nó được nhiều người ưa thích.

Thúc đẩy năng lượng tích cực trong không gian sống

Theo phong thủy, cây xanh nói chung và cây phú quý nói riêng có khả năng kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, đặc biệt khi đặt ở những vị trí hợp hướng. Màu sắc rực rỡ của cây còn giúp xua tan cảm giác u ám, mang lại tinh thần lạc quan cho gia chủ.

Cây phú quý hợp mệnh gì?

Xét theo ngũ hành, cây phú quý mang hành Hỏa (màu đỏ, hồng) và hành Mộc (thân, lá xanh). Vì vậy, loài cây này đặc biệt hợp với những người mệnh Hỏa và mệnh Thổ.

Mệnh Hỏa: Quan niệm phong thủy cho rằng cây sẽ tiếp thêm may mắn, giúp chủ nhân phát huy sự sáng tạo, nhiệt huyết và đạt được thành công.

Mệnh Thổ: Theo nguyên lý “Hỏa sinh Thổ”, cây phú quý được cho là giúp tăng cường năng lượng, hỗ trợ con đường công danh, sự nghiệp.

Người mệnh Kim hoặc Thủy vẫn có thể trồng cây này, nhưng nên kết hợp chậu trồng màu trắng, ghi hoặc xanh dương để cân bằng yếu tố ngũ hành.

Các nhà phong thủy cho rằng đối với phòng khách, nên đặt cây phú quý ở góc tài lộc (hướng Đông Nam) để thu hút may mắn và tiền tài cho gia đình. Ở văn phòng, nên đặt trên bàn làm việc hoặc gần cửa ra vào để kích hoạt năng lượng tích cực, hỗ trợ công việc thuận lợi.

Nhiều công ty đặt cây này ở sảnh lễ tân hoặc quầy thu ngân với mong muốn thu hút khách hàng, tăng doanh thu, giữ chân đối tác.

Lưu ý: Không đặt cây phú quý ở những nơi quá tối hoặc gần nguồn nhiệt cao như bếp, vì sẽ làm giảm sức sống và phong thủy của cây.

Một số lợi ích thiết thực của cây phú quý

Ngoài ý nghĩa phong thủy, cây phú quý còn mang đến nhiều lợi ích thiết thực:

- Thanh lọc không khí : Giúp loại bỏ một số khí độc và bụi bẩn, mang lại không gian trong lành.

- Trang trí không gian : Màu lá nổi bật giúp làm điểm nhấn cho căn phòng, đặc biệt hợp với phong cách hiện đại.

- Giảm căng thẳng : Nhìn ngắm cây xanh và màu sắc rực rỡ có tác dụng cải thiện tâm trạng, giảm áp lực công việc.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.