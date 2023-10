Thẻ lên máy bay tiết lộ nhiều dữ liệu liên quan đến hành khách, không chỉ đơn thuần là điểm đến, giờ xuất phát, số ghế... Chẳng hạn như nếu mã “SSSS” xuất hiện trên thẻ lên máy bay, quý khách có thể bị kiểm tra an ninh kỹ càng hơn.

Ý nghĩa bốn chữ S trên thẻ lên máy bay

SSSS là viết tắt của cụm từ Secondary Security Screening Selection, nghĩa là lựa chọn sàng lọc an ninh thứ cấp. Mã “SSSS” được in ngẫu nhiên, kiểm tra hành khách ngẫu nhiên nhằm đảm bảo an ninh chuyến bay nên không phải tấm thẻ lên máy bay nào cũng xuất hiện mã trên.

Ý nghĩa bốn chữ S trên thẻ lên máy bay là điều không phải ai cũng biết.

Người sở hữu thẻ có bốn chữ S đồng nghĩa với việc họ được lựa chọn để kiểm tra an ninh bổ sung, bao gồm soi chiếu hành lý, đồ dùng cá nhân cẩn thận, kỹ càng hơn những vị khách khác. Vì vậy, đây là mã mà không vị khách nào muốn nó xuất hiện trên thẻ đi máy bay của mình.

Các chuyên gia hàng không cho biết, ngoài việc kiểm tra an ninh kỹ hơn bình thường thì khách có bốn chữ S trên thẻ máy bay có thể bị yêu cầu cung cấp thêm thông tin để chứng minh danh tính cũng như trình kế hoạch đi du lịch. Việc kiểm tra liên quan đến mã SSSS chủ yếu diễn ra với các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Mỹ.

Các ký hiệu đặc biệt khác trên thẻ lên máy bay

Ngoài SSSS, khi thấy vé của mình xuất hiện 3 chữ cái GTE, bạn nên cẩn thận. Đây là tín hiệu tiết lộ chuyến bay của bạn đang bị hãng bán thừa vé so với chỗ ngồi thực tế. Như vậy, bạn có thể không có chỗ ngồi. Nhiều hãng bay vẫn thường làm như vậy để tối đa hóa lợi nhuận vì có nhiều khách bỏ chuyến vào giờ chót.

Các đại lý vé máy bay biết điều đó nhưng sẽ không bao giờ nói với bạn. Họ được đào tạo để trấn an khách dù đôi khi biết chắc kết quả ngược lại. Trong những trường hợp may mắn, hành khách có vé in 3 chữ này vẫn có thể lên máy bay.

Thẻ lên máy bay còn có thể có một số mã khác, ví dụ như 2 chữ cái ở đầu của số hiệu chuyến bay là biểu thị hãng hàng không. Các mã gồm 2 chữ cái này do Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế (IATA) cấp.

Bạn cũng có thể thấy trên vé máy bay xuất hiện các chữ cái khác như WCHR (hành khách sử dụng xe lăn) hoặc CHML (người yêu cầu phục vụ bữa ăn cho trẻ nhỏ trên máy bay).

Lý do nên giữ lại thẻ lên máy bay

Thẻ lên máy bay là giấy tờ quan trọng bắt buộc phải có trên mọi chuyến bay. Nó được cấp cho hành khách ngay sau khi hoàn thành thủ tục tại quầy check-in. Đối với trường hợp check-in trực tuyến, hành khách có thể tự in thẻ lên máy bay cho mình.

Một số ưu đãi, giảm giá cũng là lý do nên giữ lại thẻ lên máy bay.

Thẻ lên máy bay có vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu như không có nó, bạn sẽ không thể qua cửa an ninh và lên máy bay được. Trong quá trình kiểm tra thông tin trên thẻ lên máy bay, nhân viên sân bay thường giữ lại một phần thẻ để chứng minh rằng thẻ của hành khách hợp lệ, mang tính pháp lý đầy đủ.

Một số hành khách lần đầu đi máy bay bỏ luôn thẻ này sau khi qua cửa lên tàu bay. Đây là sai lầm tai hại vì khi lên máy bay, nhân viên có thể kiểm tra lại thẻ một lần nữa và nếu không có nó, hành khách có thể gặp nhiều rắc rối. Đó là lý do nên giữ lại thẻ lên máy bay sau khi hoàn thành các bước kiểm tra, không nên vứt bỏ nó cho đến khi chuyến bay kết thúc.

Ngoài ra, đối với các chuyến bay quốc tế, việc giữ lại thẻ lên máy bay sau khi hành trình kết thúc còn có thể giúp hành khách ược hưởng các ưu đãi, giảm giá tại nhiều khách sạn, nhà hàng, công viên giải trí, bảo tàng, các cửa hàng bán lẻ... Rất nhiều hãng hàng không quốc tế có những chương trình ưu đãi rất hấp dẫn, đủ để bạn cảm thấy tiếc nếu bỏ lỡ bằng việc vứt bỏ thẻ lên máy bay.

