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Xuyên đêm tìm kiếm một nam sinh viên ở Hà Nội nghi mất tích khi đi qua đường ngập sâu, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Phạm Trang - Ảnh, clip: Như Hoàn
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Khi đi xe máy qua khu vực ngập sâu trên phố Viên (Hà Nội), một nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất mất liên lạc. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm, hiện chưa xác định được tung tích nam sinh viên.

Ghi nhận vào khoảng 23h ngày 17/9, lực lượng Công an phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) vẫn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm nam sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất mất tích khi di chuyển qua khu vực ngập sâu trên phố Viên.

Tại hiện trường, nhiều người dân tập trung theo dõi diễn biến vụ việc. Lực lượng chức năng được triển khai tìm kiếm tại khu vực nam sinh viên được cho là mất liên lạc, trong bối cảnh nhiều tuyến đường trên địa bàn vẫn ngập sâu sau trận mưa lớn.

Lời kể của người thân nam sinh (Clip: Như Hoàn)

Nam sinh viên mất tích ở Hà Nội khi đi qua khu vực ngập sâu , mẹ chờ tin con - Ảnh 1.

Nam sinh viên mất tích ở Hà Nội khi đi qua khu vực ngập sâu , mẹ chờ tin con - Ảnh 2.

Nam sinh viên mất tích ở Hà Nội khi đi qua khu vực ngập sâu , mẹ chờ tin con - Ảnh 3.

Nam sinh viên mất tích ở Hà Nội khi đi qua khu vực ngập sâu , mẹ chờ tin con - Ảnh 4.

Nam sinh viên mất tích ở Hà Nội khi đi qua khu vực ngập sâu , mẹ chờ tin con - Ảnh 5.

Nam sinh viên mất tích ở Hà Nội khi đi qua khu vực ngập sâu , mẹ chờ tin con - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm tại khu vực nam sinh được cho là gặp sự cố khi di chuyển qua đoạn đường ngập sâu. Hiện chưa xác định được tung tích của N.Đ.S (Ảnh: Như Hoàn)

Theo thông tin ban đầu, nam sinh viên tên N.Đ.S., quê Ninh Bình, di chuyển bằng xe máy qua phố Viên (phường Đông Ngạc, TP Hà Nội). Khi đến khu vực ngập sâu do mưa lớn, nam sinh viên gặp sự cố và mất liên lạc.

Một số giả thiết đang được đặt ra liên quan đến việc nam sinh viên có thể gặp sự cố khi di chuyển qua khu vực ngập. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa cung cấp thông tin gì.

Được biết, N.Đ.S. là sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tại hiện trường, người thân của S. cũng có mặt để chờ thông tin. Mẹ của nam sinh vẫn ngồi ngóng tin con trong khi lực lượng chức năng triển khai các phương án tìm kiếm.

Nam sinh viên mất tích ở Hà Nội khi đi qua khu vực ngập sâu , mẹ chờ tin con - Ảnh 7.

Trong đêm, người mẹ vẫn túc trực tại khu vực tìm kiếm, mong ngóng từng thông tin về con trai đang mất liên lạc

Người bác của N.Đ.S. nghẹn ngào kể lại, tối 16/9, hai mẹ con vẫn còn liên lạc với nhau. Tuy nhiên, đến sáng 17/9, N.Đ.S. đi học thì gia đình không thể liên lạc được với nam sinh.

"Tối hôm qua thì hai mẹ con vẫn liên lạc với nhau. Nhưng từ sáng nay cháu nó đi học là mẹ không liên lạc gì. Thấy máy định vị đến đoạn này. Từ sáng đến giờ gọi điện cho cháu cũng không được", người bác nói.

Theo người bác, gia đình nhận được điện thoại của cơ quan chức năng khi mẹ của S. đang làm việc tại công ty. Từ thời điểm đó, gia đình lập tức đến khu vực để chờ tin và phối hợp tìm kiếm.

"Cháu S. là sinh viên năm nhất, học giỏi mà, thi còn thừa điểm vào đại học", người bác nghẹn ngào chia sẻ.

Đến khoảng 23h ngày 17/9, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm N.Đ.S. tại khu vực phố Viên. Nguyên nhân và diễn biến cụ thể vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tags

Đại học Mỏ - Địa chất

mất tích

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