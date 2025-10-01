Văn phòng Thống đốc Trabzon hôm thứ Ba (30/9) thông báo, ngư dân địa phương đã phát hiện "vật thể được cho là có nguồn gốc nước ngoài" và lai dắt về cảng.

Ngay sau đó lực lượng lặn tinh nhuệ thuộc Đơn vị Phòng vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ (SAS) cùng các lực lượng an ninh khác đã được triển khai để đảm bảo an toàn. Cơ quan chức năng đồng thời ra khuyến cáo người dân không tiếp xúc hoặc di chuyển các vật thể trôi nổi không xác định trên biển.

Theo kết quả xác định ban đầu, vật thể này là xuồng tự sát hải quân Magura V5 do Ukraine phát triển. USV được trang bị 300 kg thuốc nổ.

Kể từ khi Nga-Ukraine xảy ra xung đột vào tháng 2/2022, Biển Đen đã nhiều lần ghi nhận ngư lôi và các vật thể nguy hiểm trôi dạt.

Đây không phải là lần đầu tiên các vật thể trôi dạt được phát hiện gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 12/2024, một quả ngư lôi từng được phát hiện cách eo biển Bosporus khoảng 50 km về phía đông - khu vực vốn là tuyến hàng hải thương mại quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Magura V5 là xuồng không người lái do doanh nghiệp nhà nước Ukraine Spets Techno Export thiết kế và phát triển. Ngoài các cuộc tấn công cảm tử, nó còn có thể thực hiện các nhiệm vụ do thám và giám sát.

USV có chiều dài 5,5m, chiều rộng 1,5m. Được trang bị động cơ 300 mã lực, xuồng không người lái này có thể di chuyển với tốc độ hành trình là 40 km/h, tốc độ tối đa đạt 78 km/h, tầm hoạt động lên đến 800 km.

Magura V5 có khả năng mang hơn 300 kg thuốc nổ, đủ để tạo ra các vụ nổ mạnh, có thể tấn công các tàu nổi và các căn cứ quân sự quy mô lớn của đối phương.

Năm ngoái, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã công bố tích hợp tên lửa không đối không R-73 thời Liên Xô và hệ thống dẫn đường hồng ngoại vào xuồng tự sát Magura V5.