Cạn lời với Xiaomi: Có ai muốn mua một chiếc điện thoại "nhái" iPhone 17 Pro Max trắng trợn thế này không?

Dòng Xiaomi 17 vừa chính thức được hãng điện thoại Trung Quốc giới thiệu trên thị trường, và tất cả các phiên bản đều được trang bị phần cứng vô cùng ấn tượng. Chúng được giới công nghệ đồng tình là một trong những dòng điện thoại tốt nhất mà Xiaomi từng sản xuất.

Ấy thế mà, đây có thể là lần đầu tiên một chiếc điện thoại flagship của Xiaomi sẽ khiến ai đó không muốn bỏ tiền ra mua, ngay cả với những người chưa bao giờ có định kiến rằng đây là "hàng rẻ tiền" hay quan niệm điện thoại Trung Quốc không được tốt.

Nguyên nhân được cho là bởi cách Xiaomi sao chép Apple một cách quá trắng trợn trong năm nay, một động thái bị xem là đi quá giới hạn.

Xiaomi 17 Pro Max?

Đầu tiên phải kể đến việc Xiaomi đã hoàn toàn từ bỏ quy cách đặt tên trước đây của mình và sao chép thẳng thừng từ Apple. Dòng sản phẩm mới bao gồm các phiên bản: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max.

Thay vì đặt theo hướng na ná để dễ chối bỏ khi bị liên tưởng, cách đặt tên của Xiaomi gợi lên sự giống nhau đến rõ ràng. Sẽ không ngạc nhiên nếu trong tương lai hãng có thêm cả phiên bản Xiaomi 17 Air. Nhưng chưa dừng lại ở việc đặt tên, sự học hỏi này còn đi xa hơn thế rất, rất nhiều.

Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max bê nguyên thiết kế cụm camera sau được làm lại của iPhone 17 Pro, trong một nỗ lực để trông giống hệt những chiếc flagship mới nhất của Apple.

Hơn nữa, hệ điều hành HyperOS 3 của Xiaomi — sắp được cập nhật cho các dòng máy được hỗ trợ — trông cực kỳ tương đồng với iOS 26 và ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass của Apple. Rõ ràng, công ty này đang nỗ lực áp dụng giao diện của iOS 26 trên toàn hệ thống.

Xiaomi cũng giới thiệu "HyperIsland", và đúng như tên gọi, nó chính là Dynamic Island của Apple. Vậy là, hệ điều hành mới của công ty dành cho những chiếc điện thoại trông như iPhone 17 Pro, cũng lại giống với hệ điều hành chạy trên điện thoại của Apple.

Đối với một bộ phận người dùng, tất cả những điều này thật sự cạn lời. Xiaomi vốn luôn tạo ra những chiếc điện thoại xuất sắc, và các sản phẩm mới của hãng cũng không phải ngoại lệ.

Trải nghiệm camera thuộc hàng đỉnh cao, đây là những chiếc điện thoại đầu tiên trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, và tất cả đều sở hữu viên pin dung lượng khủng.

Nhưng công ty lẽ ra phải hiểu được rằng, nếu người dùng muốn một chiếc iPhone 17 Pro, họ sẽ mua iPhone 17 Pro chứ không muốn một chiếc điện thoại “nhái” đến từ Xiaomi?

Tại sao phải bán rẻ bản sắc của mình?

Có thể nhận định rằng, Xiaomi tự hào về mẫu điện thoại mà hãng làm ra hoàn toàn có thể sánh ngang ngửa với thiết bị mới nhà Apple và họ đã làm tất cả những điều trên như một chiêu trò marketing rầm rộ.

Điều này sẽ khiến mọi người phải bàn tán về những chiếc điện thoại mới nhất của công ty, chưa kể đến việc các tìm kiếm trên internet cũng sẽ hiển thị Xiaomi 17 bên cạnh dòng iPhone 17.

Ẩn sau những thiết kế phần cứng và phần mềm bị sao chép trắng trợn, tất nhiên vẫn có những nâng cấp đáng giá đến từ hãng điện thoại Trung Quốc.

Ví dụ, điểm nổi bật ngay lập tức chính là màn hình thứ hai. Cụm camera sau không phải là một "hòn đảo" khổng lồ chỉ để cho vui: màn hình phụ này có thể làm được rất nhiều điều thú vị.

Xiaomi đã nỗ lực rất nhiều để biến màn hình phụ này không còn là một tính năng màu mè, mà là một công cụ hữu ích thực thụ. Có vô số tùy chỉnh để khám phá, và màn hình cũng giúp cho việc sử dụng hệ thống camera xuất sắc của máy trở nên tốt hơn rất nhiều.

Và tất nhiên, còn có các phần cứng khác nữa. Chắc chắn, HyperIsland và giao diện Liquid Glass là hàng sao chép, nhưng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 thì không. Viên pin 7.500 mAh bên trong Xiaomi 17 Pro Max cũng vậy, nó hỗ trợ sạc 100W và vẫn giữ được trọng lượng nhẹ.

Vậy nên, có thể khẳng định là tinh thần đổi mới của Xiaomi vẫn còn đó. Chỉ là nó đang bị che giấu sau lớp lớp những thiết kế vay mượn được sử dụng như một chiêu trò marketing cố ý (hoặc vô tình?).

Đối với một số người, những gì hãng điện thoại Trung Quốc làm lần này dường như đi quá xa. Chắc chắn, khi tìm mua một chiếc điện thoại mới, dòng Xiaomi 17 có thể sẽ không phải là lựa chọn được cân nhắc của một số đối tượng người dùng.

Đơn giản vì nhiều người sẽ không thích chiếc điện thoại của mình trông như thể đang cố gắng quá lộ liễu để sao chép một đối thủ nổi tiếng hơn.

Với những gì đang làm được, Xiaomi hoàn toàn có thể xây dựng bản sắc của riêng mình mà không cần trở thành cái bóng của ai cả.