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Xưởng phụ tùng xe máy ở Hà Nội cháy ngùn ngụt, nghi do chập điện

Minh Tuệ
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Xưởng sản xuất phụ tùng xe máy ở xã Trung Giã (Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt, khói đen bao trùm, nguyên nhân được cho là do chập điện khi đóng cầu dao.

Theo báo cáo của UBND xã Trung Giã (Hà Nội), vụ cháy xảy ra lúc 7h45 ngày 5/10, tại cơ sở sản xuất đồ nhựa phụ tùng xe máy ở thôn Hợp Nhất.

Ông Ngô Văn T. (chủ nhà) cho biết, nguyên nhân cháy do chập điện khi đóng cầu dao. Toàn bộ công nhân đã di chuyển hết ra ngoài khi có cháy, vì vậy vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người.

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Khói đen bao trùm khu nhà xưởng.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng an ninh cơ sở kịp thời báo cáo, UBND xã huy động máy xúc, lực lượng và Nhân dân địa phương để phối hợp chữa cháy. Đồng thời lực lượng phòng cháy chữa cháy khẩn trương huy động 4 xe chữa cháy, máy xúc cùng lực lượng đến hiện trường.

Khoảng 200 người thuộc các đơn vị cùng người dân địa phương tham gia chữa cháy.

Sau khi đám cháy được dập tắt, UBND xã cùng các phòng, ban chức năng của xã tiếp tục hỗ trợ hộ dân di chuyển tài sản đến nơi ở đảm bảo an toàn; Công an xã và UBND xã Trung Giã tiếp tục duy trì, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Trong tháng 9/2026 (15/8-14/9), cả nước xảy ra 254 vụ cháy, nổ, làm 11 người chết và 11 người bị thương, thiệt hại ước tính 54,4 tỷ đồng, gấp 3,3 lần tháng trước và gấp 2,1 lần cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 2.255 vụ cháy, nổ, làm 75 người chết và 105 người bị thương, thiệt hại ước tính 673,0 tỷ đồng, gấp gần 2,6 lần cùng kỳ năm trước.

Tags

phụ tùng xe máy

chập điện

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