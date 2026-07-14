Xưởng công khai giá sỉ “bánh dẻo 4 trứng” khi dừng hợp tác sau gần 10 năm, chị gái bán online “phốt” mối cũ: Netizen tranh cãi

Câu chuyện về chiếc bánh dẻo 4 trứng lại đang ồn hơn bao giờ hết.

Mới đây, ồn ào về chiếc bánh dẻo bốn trứng mùa Trung thu bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Chuyện bắt đầu ồn lên khi một chị gái bán hàng online lâu năm trên mạng xã hội thông báo dừng hợp tác với một xưởng sản xuất cung cấp bánh dẻo 4 trứng sau gần 10 năm đồng hành. Chị chia sẻ trên mạng xã hội rằng quyết định đưa ra vì chất lượng bánh không ổn, chị liên tục nhận được những phản ánh của khách hàng, đặc biệt là tình trạng bánh bị nát, không còn giữ được hình dạng nguyên vẹn,...

Ở chiều ngược lại, phía xưởng cũng đăng bài, mở rộng kênh phân phối, liên hệ các mối của chị gái bán hàng online nêu trên, công khai mức giá bán sỉ từng áp dụng và thông tin về việc kết nối với các mối mới lẫn mối cũ của bên bán online đã dừng hợp tác.

Từ đây, câu chuyện không còn chỉ xoay quanh chất lượng hay giá bán của chiếc bánh. Điều khiến cư dân mạng tranh luận nhiều hơn lại là cách ứng xử giữa hai bên sau khi "đường ai nấy đi". Có người cho rằng việc công khai giá sỉ và tiếp cận lại hệ thống đại lý là điều khó chấp nhận trong kinh doanh. Ngược lại, không ít ý kiến nhận định khi thỏa thuận độc quyền kết thúc, xưởng hoàn toàn có quyền tìm đối tác mới và tiếp tục bán chính sản phẩm của mình.

Câu chuyện về chiếc bánh dẻo 4 trứng lại đang ồn ào hơn bao giờ hết. Nguồn: Bánh dẻo bốn trứng.

Netizen tranh cãi kịch liệt chuyện xưởng dừng hợp tác rồi đi công khai giá sỉ

Việc một người bán hàng online ngừng bán sản phẩm hay một nhà xưởng tìm đối tác mới vốn không phải điều hiếm gặp.

Thứ khiến netizen “không thể ngồi yên” lại nằm ở diễn biến sau khi mối quan hệ hợp tác khép lại.

Điều đang được nhắc đến nhiều nhất là việc phía nhà xưởng công khai mức giá bán sỉ 155 nghìn/chiếc bánh dẻo bốn trứng nặng khoảng 350gram (tùy theo số lượng trên dưới 500 chiếc - pv), và 225 nghìn/chiếc, với giá bán lẻ. Trong khi đó, giá bán lẻ mà người bán hàng online (đã dừng hợp tác) công khai nhiều năm qua là 290 nghìn/chiếc bánh dẻo bốn trứng nặng khoảng 350gram. Vào năm 2025, chiếc bánh dẻo từng "làm mưa làm gió" suốt mùa Trung thu, nhiều thời điểm liên tục cháy hàng, các câu chuyện xoay quanh liên tục phủ sóng khắp mạng xã hội. Bởi vậy, việc mức giá bán sỉ được công khai lần này nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán.

Cùng lúc này, phía xưởng cũng công khai mở rộng kênh phân phối, đồng thời chủ động liên hệ cả những mối làm ăn từng hợp tác với chị bán online trước đây.

Phía xưởng sản xuất liên tục đăng bài công khai giá bán sỉ, lẻ, chia sẻ về chuyện dừng hợp tác với bên bán hàng online. Ảnh chụp màn hình.

Điều khiến nhiều cư dân mạng "đứng ngồi không yên" lại không phải mức giá bán sỉ cụ thể, mà là việc mức giá ấy xuất hiện công khai trên mạng xã hội. Theo họ, trong chuyện làm ăn, giá nhập, mức chiết khấu hay các thỏa thuận hợp tác vốn thường chỉ có hai bên biết với nhau. Hết hợp tác là một chuyện, còn mang những thông tin đó ra công khai lại là câu chuyện khác.

Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng điều đáng bàn không nằm ở chuyện lãi bao nhiêu, mà ở cách giữ niềm tin giữa các đối tác. Nếu hôm nay thông tin của người cũ được đưa lên mạng xã hội, không ít người cho rằng các đối tác sau này cũng sẽ ít nhiều phải cân nhắc.

Song song với câu chuyện giá sỉ là tranh luận về việc tiếp cận lại hệ thống đại lý sau khi hai bên ngừng hợp tác.

Đông đảo netizen cho rằng, xưởng đương nhiên sở hữu công thức, dây chuyền và thương hiệu. Tuy nhiên, để một sản phẩm từ chỗ chỉ xuất hiện trong phạm vi hẹp trở thành cái tên được nhiều người biết đến lại là quá trình kéo dài nhiều năm, với không ít công sức từ phía đơn vị phân phối.

Đằng sau những con số bán hàng là hàng loạt công việc ít khi được nhìn thấy như xây dựng hình ảnh, sản xuất nội dung, livestream, phát triển hệ thống đại lý, chăm sóc khách hàng hay từng bước tạo dựng niềm tin với thị trường. Những thứ ấy cũng cần thời gian, chi phí và nguồn lực.

Một chi tiết khác cũng được cư dân mạng nhắc đến là bài đăng của phía xưởng sản xuất dành khá nhiều dung lượng để chia sẻ về tình bạn nhiều năm giữa hai bên cũng như câu chuyện công nhân gặp tai nạn lao động trong quá trình làm việc.

Theo họ, đây đều là những câu chuyện đáng chia sẻ, nhưng lại không phải trọng tâm của một tranh luận kinh doanh buôn bán. Nếu đặt vấn đề dưới góc độ kinh doanh, điều được quan tâm nhiều hơn nên là hợp đồng, quyền lợi, nghĩa vụ, phạm vi độc quyền hay cách xử lý sau khi chấm dứt hợp tác.

Việc đưa thêm các yếu tố mang tính cảm xúc dễ khiến cuộc tranh luận dịch chuyển từ câu chuyện kinh doanh sang những đánh giá về đạo đức của từng bên.

Những bình luận của cư dân mạng:

- "Ủa nhưng làm ăn kinh doanh giao sỉ mà lại phốt public hết giá thế ư? Đến lương ở chỗ mình còn là thông tin mật, cũng chẳng bao giờ đi kể giá nhập của khách hàng giao dịch, chứ đừng nói công khai trên MXH thế này"

- “Đúng sai đôi bên tự gặp nhau giải quyết như những người làm ăn. Mình thì thấy làm ăn mà đăng vậy là dở Buôn bán thuận mua vừa bán, mọi thứ cần rõ ràng ngay từ đầu. Nếu kết thúc có phốt thì ít nhất phải che giá xưởng.

Vì bán được tới số lượng như kia không phải dễ, không phải ai cũng làm được đâu. Người ta cũng có 'thế' mới bán được. Còn xưởng tung như này mình thấy xưởng cũng kỳ. Là người sản xuất thì phải biết quản lý chất lượng, nhân công, sắp xếp, quản lý chứ không phải nhận rồi kể lể nhân viên vì nhận đơn gấp mà bla bla. Ngay cả việc chị kia không phụ cũng không sai mà."

- "Xưởng này làm ăn buồn cười nhỉ. Công khai giá sỉ của một nhà phân phối là điều tối kỵ nhất trong kinh doanh.

Còn nữa, công nhân bị tai nạn lao động là do chủ xưởng không đảm bảo an toàn lao động. Phía chủ xưởng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Việc gì ra việc nấy. Nhà phân phối không có trách nhiệm thăm hỏi, động viên”.

- "Nếu đúng là nhà phân phối đã kết thúc hợp tác thì nhà xưởng hoàn toàn có quyền bán lại sản phẩm của chính mình. Nhưng việc chủ động gọi điện tiếp cận toàn bộ hệ thống đại lý mà nhà phân phối đã mất nhiều năm xây dựng lại là một câu chuyện khác.

Không chỉ riêng tôi mà những đơn vị sản xuất 'uy tín' luôn có một nguyên tắc rất rõ: Một bên bán năng lực sản xuất. Một bên bán năng lực phát triển thị trường. Hai thứ này đều là tài sản."

Dừng hợp tác, chị bán hàng online liên tục lên MXH chê bai chất lượng bánh của “mối cũ”

Ở chiều ngược lại, một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng tranh cãi đang bị đẩy đi quá xa so với bản chất của câu chuyện.

Theo đó, việc hai bên chấm dứt hợp tác đồng nghĩa thỏa thuận độc quyền cũng không còn hiệu lực. Khi đó, xưởng sản xuất hoàn toàn có quyền tiếp tục làm ra sản phẩm, mở rộng kênh phân phối hoặc chủ động tìm kiếm các mối làm ăn mới để duy trì hoạt động kinh doanh.

Chính vì vậy, việc phía xưởng liên hệ các mối mới sau khi quan hệ độc quyền kết thúc được nhiều người xem là điều dễ hiểu, thay vì cứ làm quá mọi chuyện lên. Người bán có quyền tiếp cận mọi khách hàng hoặc đối tác có nhu cầu, giống như nhiều thương hiệu khác vẫn làm. Không phủ nhận vai trò quan trọng của người bán online gần 10 năm nhưng điều đó không đồng nghĩa quyền kinh doanh sản phẩm sẽ gắn với một cá nhân hay một hệ thống phân phối mãi mãi.

Bên cạnh đó, một luận điểm khác cũng được nhiều cư dân mạng nhắc đến là sự thay đổi trong cách nhìn nhận về sản phẩm. Theo nhóm ý kiến này, trong mùa Trung thu năm ngoái, chiếc bánh dẻo bốn trứng từng nhiều lần được người bán online giới thiệu với những lời đánh giá tích cực và trở thành sản phẩm "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội. Thậm chí, mỗi khi xuất hiện ý kiến chê chất lượng, chị gái bán hàng online này không ít lần “đáp trả cực căng”.

Chính vì vậy, việc sau khi dừng hợp tác lại liên tục đăng tải các bài viết phản ánh chất lượng bánh của cùng một sản phẩm khiến một bộ phận cư dân mạng đặt dấu hỏi về sự nhất quán trong quan điểm: Đã từng khen hết mình sao giờ lại chê hết mức? Theo họ, điều này cũng góp phần khiến cuộc tranh luận ngày càng căng thẳng hơn.

Đây là chiếc bánh từng làm mua làm gió vào năm ngoái.

Người bán hàng online cho biết bản thân phải lên tiếng vì xưởng sản xuất đã chủ động liên hệ các mối của cô để chào hàng sau khi hai bên chấm dứt làm ăn. “Em ơi, nếu bạn chi không gọi cho tất cả các đại lý của chị chào hàng thì chị không bao giờ nói đâu em nhé”, người này chia sẻ.

Những bình luận của netizen:

- “Còn việc nhà phân phối dừng hợp tác, không bán nữa thì xưởng, công ty đương nhiên phải đi mời người khác bán, miễn không vi phạm pháp luật, không tiết lộ giá bán cho nhà phân phối cũ, chứ không lẽ nhà phân phối cũ dừng phân phối thì công ty phá sản, đóng cửa hay sao? Quan điểm cá nhân, không bênh ai cả."

- "Không bênh ai. Chuyện lãi dày hay mỏng là tùy người bán. Nhưng năm ngoái, bài nào chê bánh dẻo thì người bán nhảy dựng lên phản bác khách. Năm nay lại liên tục chê xưởng sản xuất bánh của năm ngoái.

Có thể việc dừng hợp tác vì cho rằng chất lượng không đạt là quan điểm của người bán, điều đó không có gì sai. Nhưng việc liên tục đăng bài chê phía sản xuất trong nhiều ngày thì cũng khiến câu chuyện bị đẩy đi xa hơn.

Mãi sau nhiều ngày, phía sản xuất mới lên bài phản hồi, giải thích từng nội dung để bảo vệ cơ sở của mình. Không bênh ai, nhưng cũng nên nhìn nhận ở nhiều góc độ, thay vì chỉ nhìn từ một phía."

- "Nhưng lúc bán bánh thì khen như đặc sản, đến khi bán sản phẩm khác lại liên tục chê bánh cũ, ngày nào cũng đăng nhiều bài nói về chất lượng thì bên sản xuất cũng khó có thể im lặng mãi.

Còn việc các mối sỉ trước đây được phía xưởng liên hệ lại thì mình thấy cũng là chuyện bình thường. Đó là cơ hội hợp tác làm ăn, ai thấy phù hợp thì làm, không thì thôi. Giống như một siêu thị luôn có nhiều nhà cung cấp cùng chào hàng, cuối cùng vẫn là bên mua lựa chọn đối tác phù hợp nhất."

Sau tất cả, người mua cảm xúc xáon trộn: "Hụt hẫng" vì "đu đỉnh" hay chấp nhận cái giá của sự FOMO?



Sau hai luồng ý kiến trái chiều, một chủ đề khác cũng bắt đầu xuất hiện trong các phần bình luận: Người mua sẽ nhìn nhận chiếc bánh này như thế nào sau tất cả những gì đang diễn ra?

Không ít cư dân mạng cho rằng những tranh cãi liên tiếp giữa các bên ít nhiều sẽ tác động đến tâm lý của người mua, nhất là khi mùa Trung thu đang đến gần.

Một bộ phận bày tỏ sự hoang mang khi cùng một sản phẩm nhưng trước đây được giới thiệu là "đáng tiền", "cháy hàng", nay lại liên tục xuất hiện những đánh giá trái chiều về chất lượng.

Trong khi đó, một số ý kiến khác lại cho rằng sau khi mức giá bán sỉ được công khai, nhiều người có thể sẽ nhìn chiếc bánh dưới một góc độ khác. Có người cảm thấy khoảng chênh lệch giữa giá bán và giá nhập khiến bản thân "hụt hẫng" vì đã "đu đỉnh" bánh, nhưng cũng có ý kiến cho rằng việc định giá một sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào chi phí sản xuất, mà còn bao gồm vận hành, marketing, nhân sự, rủi ro kinh doanh và nhiều khoản đầu tư khác. Vì vậy, chuyện giá bán cao hơn giá nhập là điều vốn rất phổ biến trong hoạt động buôn bán.

Ở một góc nhìn khác, cũng có những cư dân mạng thừa nhận bản thân vẫn sẽ mua nếu thấy sản phẩm phù hợp với khẩu vị và nhu cầu. Theo họ, trong kinh doanh, "thuận mua vừa bán", người tiêu dùng mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu chất lượng đủ tốt và mức giá được chấp nhận, sản phẩm vẫn sẽ có khách hàng của riêng mình, bất chấp những tranh cãi đang diễn ra trên mạng xã hội.

Và dù đứng về góc nhìn nào, người chịu tác động trực tiếp nhất sau tất cả có lẽ vẫn là người mua hàng - những người đang phải tự chọn lọc thông tin giữa rất nhiều luồng ý kiến khác nhau trước khi quyết định có xuống tiền hay không.

Đến thời điểm hiện tại, cuộc tranh luận quanh chiếc bánh dẻo 4 trứng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thế nhưng, điều khiến nhiều người quan tâm không còn nằm ở chiếc bánh nữa.

Từ một câu chuyện tưởng chỉ xoay quanh chất lượng sản phẩm, mạng xã hội lại mở ra cuộc bàn luận rộng hơn về cách làm kinh doanh, cách ứng xử giữa các đối tác và những "ranh giới" không phải lúc nào cũng được viết thành điều khoản.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về ồn ào trên?