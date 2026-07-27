Xưởng bánh dẻo 4 trứng nổi tiếng bất ngờ tố 1 đại lý, netizen lắc đầu: “Quá thiếu chuyên nghiệp”

Cư dân mạng để lại ý kiến trái chiều phía dưới bài đăng của xưởng bánh.

Mùa Trung thu năm nay, nếu phải gọi tên món bánh gây sốt nhất mạng xã hội thì khó có cái tên nào vượt qua bánh dẻo 4 trứng. Sau vụ drama với một người bán hàng khá nổi tiếng, xưởng bánh dẻo được cho là nơi làm ra dòng "bánh dẻo 4 trứng" tiếp tục gây tranh cãi khi lên tiếng về mối quan hệ với đại lý.

Mới đây, tài khoản Facebook chính thức của xưởng bánh đã đăng tải bài viết làm rõ mối quan hệ với một đại lý, đồng thời đính kèm tài khoản Facebook của người đại lý này kèm nội dung:

"Bên mình không cấp hàng và không làm việc với đại lý L.T.M nhé. Từ đầu vụ bánh đến giờ bên chúng tôi chưa từng cấp hàng lần nào cho đại lý này. Mọi người lưu ý nhé!".

Bài đăng của xưởng bánh (Ảnh chụp màn hình)

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nhiều người thắc mắc vì sao xưởng bánh phải công khai thông tin của một đại lý giữa thời điểm mùa Trung thu đang vào cao điểm.

Ở phần bình luận, phía xưởng bánh tiếp tục giải thích lý do dẫn đến động thái trên. Theo chia sẻ, đơn vị này khẳng định chưa từng hợp tác với đại lý L.T.M trong mùa bánh năm nay. Tuy nhiên, đại lý này được cho là đã nhận tiền cọc của khách với tổng số tiền 17,3 triệu đồng nhưng không giao hàng.

Xưởng bánh cho biết thêm: "Bên chúng tôi chưa từng làm việc gì với đại lý L.T.M trong mùa bánh năm nay. Nhưng đại lý L.T.M đã nhận cọc của khách 17,3 triệu rồi không trả hàng. Giờ đại lý bị hại báo công an. Người bị hại liên hệ với chúng tôi, nên chúng tôi phải đăng bài cảnh báo với các đại lý khác tránh những người bị hại tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!".

Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận cho rằng việc xưởng bánh lên tiếng là cần thiết để tránh khách hàng tiếp tục hiểu lầm và giúp người mua cẩn trọng hơn.

Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng lại đặt câu hỏi về cách xử lý của xưởng. Theo họ, việc một cửa hàng không nhập trực tiếp từ xưởng không đồng nghĩa với việc không thể bán sản phẩm của xưởng, bởi hàng hóa hoàn toàn có thể được lấy lại từ một đại lý cấp dưới hoặc qua các đầu mối trung gian.

Một số ý kiến khác cho rằng xưởng bánh nên xác minh kỹ hơn trước khi công khai thông tin trên mạng xã hội. Các bình luận từ cư dân mạng:

- Đầy lúc họ dùng Facebook khác hoặc Zalo khác họ đặt sỉ. Xong họ bán Facebook chính của họ hoặc người ta lấy lại của mối nhập nhà bạn. Quan trọng là người ta bán hàng ra vẫn tem mác và bánh nhà bạn là được chứ giờ làm gì có chuyện đăng lên 1 hình và bán 1 hình mà khách hàng không biết… Tớ thấy khi nào khách phốt không phải hàng nhà bạn thì may ra bạn mới up người ta lên chứ chưa gì đã đăng người ta lên như thế này đã được cho phép chưa?

- Bạn không cấp cho họ nhưng có thể họ lấy qua đại lý của bạn, họ còn bán tem mác nhà bạn mà. Buôn bán kỳ cục thế? Tưởng nhiều đại lý bán được hàng thì phải vui chứ? Lạ thế!

- Có thể họ lấy qua 1 đại lý khác nữa bạn! Tự dưng đăng như này tớ thấy cũng không hay!

- Bạn đã liên hệ họ để hỏi cụ thể chưa nhờ? Nếu chưa hỏi đã đăng lên thì thật thiếu chuyên nghiệp.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi đăng bài, bài đăng của xưởng bánh đã không còn trên tài khoản nữa. Tuy nhiên sự việc vẫn được chia sẻ lại và thu hút lượng lớn bình luận xoay quanh cách xử lý tình huống của xưởng bánh, đại lý và cách phân phối hàng hóa.

Khoảng 1 tiếng sau, bài đăng về đại lý của xưởng bánh đã không còn nữa (Ảnh chụp màn hình)

Đây không phải là lần đầu tiên xưởng bánh này đối diện với nhận định ứng xử “thiếu chuyên nghiệp”. Trước đó, tài khoản Facebook của xưởng bánh từng đăng bài làm lộ giá bán gốc và gây bàn tán vì độ chênh lệch khá lớn giữa giá nhập xưởng - giá bán của đại lý.

Vào ngày 15/7 vừa qua, chúng tôi trực tiếp tìm đến xưởng bánh dẻo này để tìm hiểu những ồn ào liên quan đến thương hiệu gần đây. Được biết xưởng bánh ở phố An Dương (Hà Nội), đã hoạt động được vài chục năm, chỉ sản xuất và phân phối đến các đại lý, không bán lẻ bánh.

Về chuyện làm lộ mức giá nhập, người phụ nữ giới thiệu mình là nhân viên, phụ trách trực điện thoại tại cơ sở nói: “Cái đấy thì bên tôi cũng không can thiệp được. Bên tôi chỉ bán theo giá gốc thôi, còn bạn ấy bán thế nào là việc của bạn ấy. Người ta cũng phải có nhiều chi phí chứ đâu phải chỉ mỗi tiền bánh. Người mua thì ai cũng muốn giá rẻ, còn người bán thì phải muốn bán được giá đắt. Đó là chuyện bình thường trong kinh doanh".

Về mối quan hệ giữa xưởng bánh và người bán hàng online nổi tiếng, người này cho biết: “Nói chung thì câu chuyện cũng rất đơn giản. Trong sản xuất hay kể cả kinh doanh, buôn bán thì cũng phải có cái gọi là ‘tai nạn nghề nghiệp’. Nhà tôi nếu có bánh bị hỏng thì đều bồi thường hoàn toàn, không trừ cho bên nào một đồng nào hết. Bên tôi chịu hết.

Thế nhưng bây giờ bạn ấy không bán cho bên tôi nữa thì bắt đầu quay ra nói, rồi đăng lên mạng những câu không hay. Nhưng thôi, bên công ty tôi cũng mặc kệ. Người ta không hợp tác với mình nữa thì thôi”.

Xưởng bánh ở An Dương (Hà Nội) (Ảnh: Hoàn Như)

Ảnh: Bánh dẻo 4 trứng

Hiện tại câu chuyện liên quan đến bánh dẻo 4 trứng cùng xưởng bánh này vẫn đang nhận về nhiều sự chú ý trên MXH.