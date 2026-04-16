'Xung phong' làm trung gian hòa giải Mỹ - Iran, nhưng chính quốc gia này cũng đang rơi vào 'bóng tối' vì thiếu khí đốt - nhiều nơi chịu cảnh cắt điện 14 tiếng/ngày

Pakistan đang đối mặt với nguy cơ xảy ra hàng loạt sự cố mất điện trong bối cảnh nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông.

Theo Bộ Năng lượng Pakistan, mức thiếu hụt điện trên toàn quốc đã lên tới 4.500 MW vào tối thứ Tư, thời điểm nhu cầu thường đạt đỉnh. Con số này tương đương khoảng 1/4 tổng nhu cầu điện.

Tình trạng thiếu điện diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tại Iran khiến hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, trong khi Qatar phải ngừng xuất khẩu tại nhà máy LNG lớn nhất thế giới sau các cuộc tấn công hồi đầu tháng 3.

Bộ này cũng cho biết, việc cắt điện luân phiên đã được mở rộng, với thời gian mất điện kéo dài hơn 2 giờ vào buổi tối tại một số khu vực, một phần do sản lượng thủy điện suy giảm. Theo các báo cáo địa phương, thời gian mất điện tại một số nơi, đặc biệt là khu vực nông thôn, có thể kéo dài tới 14 giờ mỗi ngày.

Ông Atif Ikram Sheikh, Chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Pakistan, cho biết các ngành công nghiệp đã bị ảnh hưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng cắt điện khoảng 8 giờ mỗi ngày, gây tác động đến cả hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Pakistan hiện gần như phụ thuộc vào LNG nhập khẩu từ Qatar để sản xuất điện. Trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn, nước này đang xem xét tìm kiếm các nguồn thay thế trên thị trường giao ngay, dù chi phí cao hơn. Tuy nhiên, theo các nguồn tin am hiểu, mức giá hiện tại vẫn là rào cản lớn.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Pakistan đang đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ. Washington được cho là đã phát tín hiệu rằng vòng đàm phán tiếp theo có thể tiếp tục được tổ chức tại nước này.

Trong khi đó, chính phủ Pakistan cũng đang nỗ lực củng cố dự trữ ngoại hối. Ngày thứ Tư, nước này cho biết đã nhận được khoản hỗ trợ tài chính 3 tỷ USD từ Ả Rập Xê Út.



