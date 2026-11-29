Các đề xuất của Mỹ để giải quyết xung đột Ukraine có thể khiến Nga phải đánh đổi những lợi ích chiến lược lấy các cam kết khó bảo đảm lâu dài.

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Trong cuộc phỏng vấn dài với Matthias Döpfner, CEO của tập đoàn truyền thông Axel Springer, Jared Kushner đã phần nào hé lộ cách nhìn về trật tự thế giới hậu chiến mà những người thân cận với Tổng thống Donald Trump cho là có lợi cho Mỹ nhưng lại bất lợi đối với Nga.

Nhà phân tích chính trị Yuri Baranchik cho rằng, đằng sau những lời động viên sâu sắc dành cho Tổng thống Vladimir Putin, cũng như sự thừa nhận rằng Nga có những lo ngại chính đáng về việc NATO mở rộng, đang ẩn chứa một cấu trúc địa chính trị khá thực dụng.

Vấn đề răn đe hạt nhân và sự bất cân xứng

Về vấn đề răn đe hạt nhân, Jared Kushner công khai cho biết, ông Putin đã cam kết với phía Mỹ rằng Nga không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân.

Đồng thời, vị con rể của ông Donald Trump cũng thừa nhận cuộc xung đột ở Ukraine trên thực tế đã trở thành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm do châu Âu tiến hành chống lại Nga.

Điều đáng chú ý là cho đến tận 2 ngày sau, cả Bộ Ngoại giao Nga lẫn người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đều chưa bác bỏ nhận định này của Kushner.

Theo Baranchik, trong bối cảnh đó xuất hiện một sự bất cân xứng nguy hiểm: Mỹ nhận được những bảo đảm về giới hạn leo thang của Nga, trong khi các đối thủ của Nga, bao gồm châu Âu và Ukraine, lại không đưa ra những giới hạn tương tự.

Theo vị chuyên gia này, sự kiềm chế của Nga có nguy cơ tạo thêm dư địa cho các đối thủ tiến hành những hành động leo thang quân sự “dưới ngưỡng hạt nhân”.

Trong bối cảnh này, sự trùng hợp giữa Tuyên bố Thâm Quyến về “các bên tái khẳng định nguyên tắc chiến tranh hạt nhân không thể thắng và không bao giờ được tiến hành” và việc mở rộng phạm vi các cuộc tấn công của Ukraine càng đáng được chú ý.

Thực chất NATO nhưng danh nghĩa không NATO

Vấn đề thứ hai đáng lưu ý là cái gọi là “danh nghĩa không NATO nhưng thực chất vẫn NATO” trong tuyên bố của Kushner.

Theo đó, mặc dù Ukraine không gia nhập Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương nhưng nước này vẫn phải duy trì tiềm lực quân sự mạnh và trở thành một thành tố trong hệ thống an ninh châu Âu.

Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine có thể từ bỏ tư cách thành viên NATO trên danh nghĩa, chứ không phải là sự từ bỏ quá trình hội nhập quân sự và chính trị với phương Tây, mà đó cũng chính là một phần hạch tâm của NATO. Vậy sự khác biệt thực sự nằm ở đâu?

Con rể ông Donald Trump còn công khai đề cập đến những bảo đảm an ninh cho Ukraine theo mô hình Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, ý tưởng đã được ông xây dựng cùng Steve Witkoff.

Như vậy, phương Tây vẫn tìm ra cách để Ukraine là một thành viên của NATO mà không cần gia nhập khối này, vậy những nhượng bộ của Nga đổi lấy cái gì? Những lo ngại về an ninh của Nga vẫn còn đó, nguyên nhân căn bản của cuộc xung đột Ukraine vẫn không được giải quyết.

Mỹ biến Nga thành quân bài trong cuộc đấu với Trung Quốc

Vấn đề thứ ba cần nói đến là yếu tố Trung Quốc đã trở thành con bài mặc cả của Mỹ trong cuộc đàm phán với Nga.

Kushner đã thẳng thắn thừa nhận để giải quyết vấn đề hòa bình Ukraine, Mỹ muốn Nga có lập trường trung lập hơn trong cuộc đối đầu giữa Mỹ với Trung Quốc.

Như vậy, để “giúp Nga” giải quyết ổn thỏa cuộc xung đột ở Ukraine, con bài Ukraine đã trở thành công cụ phục vụ một thỏa thuận địa chính trị rộng lớn hơn, mà trong đó, người được lợi lớn dĩ nhiên sẽ là Mỹ, còn Nga sẽ mất đi một trong những đối tác lớn nhất của mình.

Tóm lại, nếu êm tai trước đề nghị của Jared Kushner và Steve Witkoff, Nga sẽ chẳng được gì khi giúp Mỹ giảm gánh nặng phải đối phó đồng thời trên hai mặt trận địa chính trị, giúp Mỹ chỉ tập trung vào một đối thủ. Đây là một cái giá rất lớn mà Nga không thể nhân nhượng.

Kinh tế Nga trở thành đòn bẩy đàm phán

Phát triển lập luận của mình, chuyên gia Baranchik cho rằng, trong 5 lĩnh vực của tiến trình đàm phán, Kushner đặc biệt nhấn mạnh tương lai nền kinh tế Nga.

Theo giới chuyên gia, Kushner đã đúng khi nhận định các vấn đề về trừng phạt, đầu tư, hợp tác công nghệ, tiếp cận thị trường có thể trở thành những đòn bẩy lớn tác động đến các quyết định chiến lược của Nga và ông ta đã sử dụng chúng làm con bài mặc cả với Nga.

Tuy nhiên, theo những thông tin gần đây từ Financial Times, Mỹ đã gạt sang một bên một số đề xuất về các dự án hợp tác kinh doanh.

Đây là minh chứng đáng chú ý cho thấy những ưu đãi mà Mỹ đưa ra có thể bị đảo ngược, nhất là trong những năm cuối nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo vốn nổi tiếng là thất thường như Donald Trump.

Đồng thời, sự hợp tác kinh tế với Mỹ cũng là con dao hai lưỡi với Nga, bởi sau khi các dự án được triển khai, với sức ép địa-chính trị rộng lớn và tiềm lực kinh tế mạnh hơn Nga, Mỹ hoàn toàn có thể sử dụng ngược con bài kinh tế để gây sức ép đối với các quyết sách của Nga.

Mỹ không cam kết về thái độ của Ukraine và châu Âu

Vấn đề cuối cùng mà nhà phân tích này chỉ ra là việc Mỹ thừa nhận những hệ quả tiêu cực từ chính sách của EU, nhưng vẫn để châu Âu và Ukraine có quyền “không đồng ý với kết quả đàm phán”.

Điều đó có nghĩa là, dù Mỹ có thể chỉ trích các chính sách của châu Âu bằng lời nói, tiến trình đàm phán vẫn tiếp tục được triển khai nhưng chỉ là giữa Mỹ với Nga, còn châu Âu và Ukraine có thực hiện chúng hay không thì không ai xác định được.

Vậy nếu một thỏa thuận nào đó về Ukraine được ký kết nhưng nếu Ukraine và châu Âu không thực hiện thỏa thuận đó thì Mỹ và Nga phải làm như thế nào?

Liệu khi đó Mỹ và Nga có bắt tay để tấn công Ukraine? Hay Mỹ có cắt đứt quan hệ hoặc áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế đối với Ukraine và châu Âu như đối với Nga? Những điều đó không bao giờ xảy ra.

Vậy Nga sẽ được gì sau khi nhượng bộ Mỹ chỉ để đạt được một thỏa thuận không hề có sự bảo đảm thực thi?

Kết luận: Ông Baranchik đã cảnh báo công thức của Mỹ, gồm: Giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân; duy trì tiềm lực quân sự và chính trị của Ukraine, giảm chi phí của Mỹ; tạo thêm đòn bẩy trong cuộc đối đầu với Trung Quốc…., đều được thực hiện bằng cái giá quá đắt mà Nga phải trả thông qua các nhượng bộ.

Rủi ro lớn nhất đối với Nga là điều hiển nhiên: Đánh đổi những nhượng bộ chiến lược không thể đảo ngược lấy các lời hứa về kinh tế và ngoại giao vốn có thể bị đảo ngược bất cứ lúc nào.

Mỹ có thể thực sự muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng những điều kiện để chấm dứt chiến tranh và việc loại bỏ những nguyên nhân dẫn đến đối đầu giữa Nga với phương Tây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau và Nga không được phép để Mỹ đánh đồng khái niệm về chúng.