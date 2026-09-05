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Xung đột ở Yemen: Lực lượng thân Saudi Arabia tái chiếm các vị trí chiến lược

Hoàng Vân
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Tình hình tác chiến ở Tây Nam Yemen đã có sự thay đổi mạnh mẽ theo hướng có lợi cho Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống (PLC) được công nhận.

- Ảnh 1.

PLC tái chiếm một số vị trí chiến lược từ Houthi, ngày 4/9/2026.

Theo báo cáo từ các cơ quan quốc phòng Arab và các nguồn giám sát chuyên biệt, vào ngày 3/9, lực lượng Houthi (phong trào Ansar Allah) ở tỉnh Taiz đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại PLC - lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn.

Tuy nhiên, hoạt động quân sự mới nhất này của Houthi đã hoàn toàn bị chặn đứng sau gần 24 giờ.

Không chỉ không thể tận dụng được thành công ban đầu, mà dưới các cuộc phản công mạnh mẽ của lực lượng chính phủ, Houthi còn buộc phải vội vàng bỏ lại tất cả các vị trí đã chiếm được trước đó.

Khởi đầu chiến dịch Yemen của lực lượng Houthi khá thành công.

Tận dụng yếu tố bất ngờ, máy bay tấn công của Houthi đã đạt được những thắng lợi chiến thuật đáng kể, chiếm được ngọn núi Jabal Numan quan trọng và một số cứ điểm then chốt xung quanh khu vực Bani Bakari, nơi có tầm nhìn trực tiếp xuống thị trấn Al-Qasha.

Sau khi giành được chỗ đứng vững chắc trên sườn phía Tây Bani Bakari, lực lượng Houthi đã phát động cuộc tấn công vào núi Jabal al-Rawa, nhằm tiến đến ngã ba đường chiến lược As-Safi.

Tuy nhiên, lực lượng dự bị do PLC triển khai, bao gồm các đơn vị thiết giáp của Lữ đoàn Người khổng lồ phía Nam và Lực lượng Lá chắn Tổ quốc, được điều động từ sâu trong lòng địch, đã phát động một cuộc phản công mạnh mẽ vào sườn địch ở khu vực Bani Bakari, khôi phục hoàn toàn chiến tuyến trước đó.

Theo Avia-pro
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Tags

Yemen

Saudi Arabia

Houthi

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