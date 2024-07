Xung đột Nga - Ukraine ngày 6/7: Cầu Crimea tạm dừng lưu thông, tiếng nổ vang lên ở ngoài khơi Sevastopol

Tiếng nổ và khói trắng ở ngoài khơi Sevastopol. Ảnh: Pravda

Cùng lúc đó, hãng Krymskiy Veter đưa tin hai tiếng nổ từ ngoài biển đã được báo cáo ở Sevastopol theo hướng Orlivka lúc 0h20. Trước đó, tiếng máy bay chiến đấu cất cánh từ sân bay Belbek ( Crimea ) đã vang lên lúc 23h55.

Phía Nga chưa bình luận về thông tin này.

Tên lửa Iskander Nga phá huỷ hệ thống phòng không S-300 Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa Iskander để loại bỏ bệ phóng S-300 của Ukraine ở vùng Poltava, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 6/7.

Ngoài ra, một xe chỉ huy chiến đấu cùng nhiều xe cơ giới cũng đã bị phá huỷ.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine bắn hạ 24 máy bay không người lái Nga

Không quân Ukraine cho biết quân đội Nga đã phóng 27 máy bay không người lái nhằm vào Ukraine trong đêm 5/7 rạng sáng 6/7.

Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 24 chiếc trong số đó ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhzhia, Kherson, Kharkiv, Donetsk, Sumy, Chernihiv, Vinnytsia, Kiev, Kirovohrad và Mykolaiv.

Tổng thống Nga kêu gọi chấm dứt hoàn toàn xung đột Ukraine thay vì chỉ ngừng bắn

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Putin gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Mátxcơva hôm 5/7. Ông Orban tới thủ đô của Nga để thảo luận về giải pháp hòa bình và ngoại giao cho cuộc xung đột.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, ông Putin tuyên bố không nên có "một lệnh ngừng bắn hay hình thức tạm đình chiến nào đó mà Kiev có thể tận dụng để khắc phục tổn thất, tái tập hợp và tái vũ trang". "Nga ủng hộ việc chấm dứt hoàn toàn và đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột", ông Putin nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga lưu ý rằng cuộc xung đột chỉ có thể kết thúc khi một số điều kiện được đáp ứng, bao gồm việc Ukraine phải rút quân khỏi Donbass, Kherson và Zaporozhye. Những khu vực này đã trở thành một phần của Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Ông Putin nói thêm rằng còn có những điều kiện khác nhưng đây là những chủ đề cần được “xem xét khá chi tiết trong quá trình hợp tác”.

Cũng trong cuộc họp báo hôm 5/7, ông Orban lưu ý rằng quan điểm của Mátxcơva và Kiev về cuộc xung đột rất khác nhau, và rằng sẽ cần nỗ lực đáng kể để chấm dứt giao tranh.

Ông Putin nói rằng, xét theo thái độ của chính quyền Ukraine và tình hình hiện tại, có vẻ như rõ ràng là Kiev “vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ việc tiến hành chiến tranh để đạt được kết quả thắng lợi”.

Quân đội Nga tấn công các sân bay quân sự của Ukraine, giành 5 khu định cư trong một tuần

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã thực hiện 23 cuộc tấn công tổng hợp vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine trong tuần qua.

Các cuộc tấn công diễn ra từ ngày 29/6 đến 5/7, có sự tham gia của cả các vũ khí chính xác cao và máy bay không người lái.

Mục tiêu của các cuộc tấn công là các sân bay quân sự của Ukraine cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng được sử dụng để cung cấp năng lượng cho tổ hợp công nghiệp - quân sự của nước này. Các địa điểm nơi tên lửa của Ukraine được cất giữ và chuẩn bị phóng cũng đã bị nhắm mục tiêu.

Tên lửa và máy bay không người lái của Nga còn phá hủy các kho nhiên liệu được sử dụng cho khí tài của Ukraine, xưởng lắp ráp máy bay không người lái và xuồng không người lái.

Mátxcơva cũng cho biết đã có một số cuộc tấn công lớn ở Ukraine trong tuần qua, bao gồm cả cuộc tấn công vào sân bay Mirgorod ở Vùng Poltava hôm thứ Ba, trong đó 5 máy bay chiến đấu Su-27 của Kiev bị phá hủy và 2 chiếc khác bị hư hại.

Trong tuần qua, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hai máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine, một máy bay Su-27, năm tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp, 14 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp, 42 rocket dùng cho hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và hệ thống Vampire do CH Séc sản xuất, cũng như 451 máy bay không người lái các loại.

Tại Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát các làng Spornoe, Shumy, Novoaleksandrovka và Novopokrovskoe, cũng như quận Novy của thị trấn chiến lược Chasiv Yar.

Tại vùng Kharkiv của Ukraine, lực lượng Nga đã giành được khu định cư Stepovaya Novoselovka.

Ukraine nhận hệ thống phòng không Patriot thứ ba từ Đức

Ukraine hôm 5/7 cho biết đã nhận được hệ thống phòng không Patriot thứ ba do Đức cung cấp sau nhiều tháng kêu gọi phương Tây viện trợ thêm thiết bị để bảo vệ cơ sở hạ tầng trước các cuộc không kích của Nga.

Thông báo trên mạng xã hội X của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hệ thống đã được chuyển giao và Kiev cảm ơn Berlin vì "sự hỗ trợ không ngừng nghỉ".

"Nó sẽ giúp cải thiện việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng. Các quân nhân Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện phù hợp ở Đức", Đại sứ Đức tại Ukraine Martin Jaeger viết trên mạng xã hội X.

Kiev đang kỳ vọng có thể thúc đẩy tiến độ trong việc chuyển giao hệ thống phòng không tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Washington vào tuần tới. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ Kiev dự kiến sẽ nhận được "tin tốt" tại hội nghị.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hồi đầu năm rằng nước này cần thêm ít nhất 7 hệ thống Patriot để có thể tự bảo vệ mình.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói rằng nước này đang chuyển 1/4 kho vũ khí sang Ukraine, bao gồm cả hệ thống Patriot thứ ba, và sẽ không thể cung cấp thêm nữa.

Romania cũng công bố kế hoạch cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Patriot.