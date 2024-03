Rạng sáng 31/3, Không quân Ukraine báo cáo về nguy cơ tên lửa phóng từ máy bay Tu-95MS của Nga . Cảnh báo không kích đã được ban hành ở nhiều khu vực.

"Tên lửa hướng tới Kiev!", Không quân Ukraine thông báo, nhưng sau đó cho biết tên lửa Nga đã đổi hướng nhắm tới các tỉnh phía đông.

Nga thực hiện 58 cuộc tấn công trong một tuần

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công lớn và 57 cuộc tấn công chính xác, bao gồm bằng cả tên lửa hành trình Tsirkon và tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Kinzhal trong bảy ngày qua.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở công nghiệp quân sự Ukraine, các trung tâm chỉ huy của lực lượng vũ trang và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), xưởng lắp ráp tàu xuồng không người lái, kho vũ khí, kho nhiên liệu, cơ sở phòng không, cơ sở hạ tầng năng lượng, các địa điểm triển khai tạm thời của quân đội Ukraine cùng lính đánh thuê nước ngoài.

Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị tấn công.

Điện Kremlin phản hồi phát biểu của Tổng thống Ukraine về khả năng đàm phán với Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết Ukraine phải tính đến thực tế là biên giới nước này đã thay đổi mạnh mẽ kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc phỏng vấn với CBS News rằng việc quay trở lại đường biên giới năm 1991 không còn là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán với Nga. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định Kiev phải lấy lại những vùng lãnh thổ đã mất.

Bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Lugansk, Vùng Kherson và Zaporozhye đã sáp nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý công khai, nhưng Ukraine không công nhận.

Năm 2022, Tổng thống Zelensky đã ra quyết định cấm tất cả các cuộc đàm phán với giới lãnh đạo hiện tại của Nga, thay vào đó tập trung thúc đẩy “công thức hòa bình” kêu gọi Mátxcơva rút hoàn toàn lực lượng khỏi tất cả các vùng lãnh thổ nói trên.

Mặc dù vẫn duy trì quan điểm sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng Nga đã bác bỏ ý tưởng của “công thức hòa bình” vì cho rằng nó “xa rời thực tế”.

Bình luận về phát biểu mới nhất của ông Zelensky, người phát ngôn Điện Kremlin nói với RIA Novosti hôm thứ Bảy rằng “thực tế địa chính trị đã thay đổi đáng kể kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, biên giới của cả Ukraine và Nga đã thay đổi”. Ông nhấn mạnh rằng thực tế các vùng lãnh thổ Ukraine đã sáp nhập Nga là “không thể bỏ qua”.

Nga nói Ukraine đang xây phòng tuyến thứ hai ở Zaporozhye

Ông Vladimir Rogov - lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia cho biết quân đội Ukraine đã bắt đầu xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai gần thị trấn Orekhov do Kiev kiểm soát ở Vùng Zaporozhye.

"Họ đã mang đến một số lượng lớn thiết bị xây dựng và các công nhân đang xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai ở khu vực Orekhov. Việc xây dựng được tiến hành với tốc độ cao, theo hình ảnh từ máy bay không người lái và lời kể của người dân", ông Rogov nói.

Trước đó hồi tháng 1, quan chức này cho biết quân đội Ukraine có thể rút lui đến các vị trí kiên cố mới cách từ khoảng 3 km đến 12 km so với ranh giới hiện tại ở hướng Zaporozhye để phòng thủ.

Ông nói rằng quân đội Ukraine đang chuẩn bị các công sự, đồn chỉ huy kiên cố, các địa điểm triển khai lực lượng tạm thời, nhà kho và cơ sở hạ tầng ở tuyến phòng thủ mới.

Chuyên gia quân sự nói Ukraine không thiếu đạn dược

Vitaly Kiselev - một chuyên gia quân sự từ Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk cho biết quân đội Ukraine không hề thiếu đạn dược hoặc máy bay không người lái mà ngược lại, họ có khá nhiều.

"Trên tiền tuyến đang diễn ra giao tranh quyết liệt nhằm giành quyền kiểm soát Belogorovka, ở khu vực Soledar hướng tới Seversk và cả gần Bakhmut. Số lượng đạn dược của họ không giảm, số lượng máy bay không người lái không giảm mà ngược lại, đang gia tăng. Họ đang pháo kích Kremennaya, Svatovo, Rubezhnoye và Lisichansk bằng vũ khí tầm xa tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tôi sẽ không nói rằng họ đã giảm các cuộc tấn công. Ngược lại, các cuộc tấn công đang tăng cường ở một số khu vực. Đối phương đang khá thoải mái về nguồn cung cấp đạn dược", ông Kiselev nói.

Ông tin rằng quân đội Ukraine không hề bỏ rơi các đơn vị của mình mà trái lại, đang tăng cường sức mạnh cho họ, đặc biệt là ở phía nam, khu vực Dnepropetrovsk và Poltava. Việc tái triển khai và tập trung lực lượng đang diễn ra ở các khu vực Kiev, Vinnitsa và Zhitomir.

Chuyên gia từ Lugansk nói thêm rằng quân đội Ukraine vẫn còn nhân lực, chưa kể đến những lính đánh thuê nước ngoài đang chiến đấu dưới lá cờ Ukraine.

