Xung đột leo thang ở Trung Đông, nước đồng minh của Mỹ không thể bơm 1,6 triệu thùng dầu mỗi ngày, sáng mở mắt là bay ngay gần 130 triệu USD

Iraq đang chịu tổn thất khoảng 128 triệu USD mỗi ngày vì một số mỏ dầu bị tạm ngừng sản xuất giữa xung đột ở Trung Đông, cổng thông tin điện tử ECO Iraq cho biết.

Mỏ Rumaila sản xuất khoảng 1,4 triệu thùng dầu mỗi ngày và công suất sản xuất của các mỏ ở khu vực Kurdistan thuộc Iraq là khoảng 200.000 thùng mỗi ngày. Do đó, việc tạm ngừng sản xuất ước tính gây thiệt hại khoảng 1,6 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Trước đó, hãng tin Shafaq News đã đưa tin về việc tạm ngừng khai thác dầu tại mỏ dầu Rumaila lớn nhất của Iraq và tại một số mỏ dầu ở Kurdistan.

Ngoài ra, việc xuất khẩu dầu mỏ sản xuất tại Kurdistan thông qua cảng Ceyhan (Thổ Nhĩ Kỳ) đã bị tạm ngừng, một nguồn tin từ Công ty Dầu khí phía Bắc cho biết với hãng tin Shafaq News.

Iraq – nước đồng minh của Mỹ – có trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn thứ 5 thế giới, với khoảng 145 tỷ thùng, chiếm 17% toàn cầu, theo Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA). Dầu mỏ là nguồn thu quan trọng nhất của Iraq, chiếm khoảng 90% ngân sách nhà nước.

“Quyết định tạm ngừng xuất khẩu được đưa ra sau khi một số công ty dầu khí tạm thời ngừng hoạt động tại một số mỏ ở khu vực Kurdistan thuộc Iraq”, nguồn tin cho biết.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Nhiều thành phố lớn của Iran, bao gồm cả Tehran, đã bị tấn công. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ tiến hành một chiến dịch trả đũa, nhắm vào các mục tiêu ở Israel. Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ả Rập Xê Út cũng bị tấn công.

Theo Tass﻿