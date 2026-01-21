Xúc động tin nhắn của bố Hiểu Minh gửi con trai chấn thương: "Con có bị nặng không con"

Trận bán kết U23 châu Á 2026 không chỉ khép lại bằng kết quả U23 Việt Nam 0-2 U23 Trung Quốc, mà còn để lại một vết gợn sâu trong lòng người hâm mộ qua hình ảnh trung vệ Nguyễn Hiểu Minh rời sân trên chiếc cáng cứu thương. Đằng sau ánh đèn sân vận động rực lửa tại Saudia Arabia là nỗi lòng thắt lại của một người cha nơi quê nhà.

Tình huống va chạm ở phút thứ 30 đã khiến cả khán đài lặng đi. Trung vệ trụ cột Nguyễn Hiểu Minh đã đổ gục xuống sân vì đau đớn. Những giọt nước mắt của cầu thủ sinh năm 2004 khi rời sân bằng cáng báo hiệu một kịch bản không lành. Kết quả chẩn đoán sau đó xác nhận nỗi sợ hãi lớn nhất: Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải. Với chấn thương này, anh sẽ phải rời xa sân cỏ từ 6 đến 9 tháng, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ trận tranh hạng 3 U23 châu Á và toàn bộ mùa giải V.League còn lại.

Hiểu Minh chấn thương nặng (Ảnh: AFC)

Trong khi hàng triệu cổ động viên tiếc nuối cho một thế trận bị phá vỡ, thì với gia đình Hiểu Minh, ông Nguyễn Tiến Quang – bố của cầu thủ này đang phải trải qua những giờ phút "đứng ngồi không yên".

Bố Hiểu Minh lo lắng cho con trai (Ảnh: On Ssport, VTVCab)

Bố Hiểu Minh lo lắng gọi điện cho con (Ảnh: VTVCab)

Dòng tin nhắn nặng trĩu nỗ lo (Ảnh: VTV Prime)

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ông Quang thất thần dõi theo con qua màn hình, tay không ngừng bấm gọi nhưng chỉ nhận lại những hồi chuông dài vô vọng, đã lay động trái tim người hâm mộ. Giữa đêm khuya, dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Có bị nặng không con" hiện lên trên màn hình điện thoại đầy những cuộc gọi nhỡ vào lúc 12:30 sáng. Đó là sự lo lắng tột cùng của một người cha dành cho đứa con trai đang chấn thương nơi xứ người.

Thất bại hay chấn thương hôm nay chỉ là một "nốt trầm" trong bản nhạc sự nghiệp của một cầu thủ trẻ. Với tình yêu thương vô bờ bến của gia đình và sự ủng hộ từ người hâm mộ, tin rằng Hiểu Minh sẽ sớm vượt qua thử thách này để tiếp tục viết tiếp giấc mơ sân cỏ của mình.