Danh tính người phụ nữ "đi bão", hô hào đám đông đua xe ở Hà Nội, đã được công an mời làm việc

Liên quan đến sự việc người phụ nữ mặc áo dài đỏ, đội nón lá "đi bão", cầm loa hô hào đám đông đua xe xảy ra tại Hà Nội rạng sáng 17/1 gây bức xúc dư luận, danh tính người phụ nữ đã được xác định, đó là bà N.T.H.T. (trú phường Ngọc Hà, TP Hà Nội).

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Kim Liên, TP Hà Nội cho biết Công an phường Kim Liên đã mời bà T. lên làm việc. Vị lãnh đạo UBND phường Kim Liên nói, tại cơ quan công an, bà T. đã nhận ra lỗi sai của mình. Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, bà này cho rằng là do bộc phát cảm xúc và cam đoan sẽ không tái phạm.

Hình ảnh bà T. "đi bão", hô hào đám đông đua xe. (Ảnh: Cắt từ clip)

Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho biết thêm, Công an phường Kim Liên đang củng cố tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Vị lãnh đạo thông tin thêm, trên tuyến địa bàn của phường Kim Liên trong đêm 16 và rạng sáng 17/1 không xảy ra tình trạng đua xe hay càn quấy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững để đảm bảo phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 17/1, nhiều người dân đã đổ ra đường "đi bão" để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 UAE tại Giải U23 châu Á 2026. Thời điểm này, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ tham gia "đi bão", hô hào mọi người đua xe và nói "công an ngủ hết rồi". Sự việc xảy ra tại khu vực hầm chui Kim Liên (phường Kim Liên). Hành động của người phụ nữ đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích.