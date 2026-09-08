Xúc động lời nhắn con trai Duy Mạnh viết lên chiếc đèn lồng Trung thu gửi bố sau ca phẫu thuật chấn thương tại Mỹ

Duy Mạnh ngậm ngùi gửi lời cảm ơn đến con trai vì món quà Trung thu và tình cảm dành cho gia đình. Anh gọi bé Ú là “con trai yêu của bố” đầy cưng chiều. Với Duy Mạnh, mùa Trung thu năm nay có lẽ đặc biệt hơn những năm trước. Thay vì được quây quần bên vợ Quỳnh Anh cùng hai con, anh đang ở Mỹ để phục hồi sau ca phẫu thuật đầu gối. Quỳnh Anh đã đồng hành cùng chồng trong hành trình sang Mỹ điều trị, trong khi các con ở lại Việt Nam.

Trước đó, Duy Mạnh cũng khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ rằng dù thành công hay thất bại, việc luôn có vợ con đồng hành là điều hạnh phúc nhất với anh. Sau ca mổ, trung vệ sinh năm 1996 xác định phía trước sẽ là một khoảng thời gian không dễ dàng, nhưng anh muốn nỗ lực để sớm trở lại.

Bởi vậy, món quà Trung thu nhỏ từ các con lúc này không chỉ đơn thuần là một chiếc lồng đèn. Dòng chữ còn non nớt “chúc bố sớm bình phục, con yêu bố” có lẽ chính là lời động viên ấm áp nhất dành cho Duy Mạnh, tiếp thêm động lực để anh kiên trì trong chặng đường hồi phục phía trước.