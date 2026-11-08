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Xúc động hình ảnh người hùng trong vụ xả súng tại Ba Lan: Vẫn chiến đấu dù bị thương, chỉ gục xuống khi mọi người đã an toàn

Chi Chi
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Chỉ sau khi khống chế được kẻ tấn công và đảm bảo hắn không còn gây nguy hiểm, anh mới gục xuống.

Một viên cảnh sát đã thể hiện sự dũng cảm phi thường khi tiếp tục can thiệp và khống chế thành công kẻ tấn công có vũ trang trong vụ nổ súng tại trung tâm thành phố Kraków, Ba Lan ngày 7/11, bất chấp việc bản thân đã bị thương. Viên sĩ quan chỉ gục xuống khi mối đe dọa đã qua đi.

Theo các báo cáo hiện có, viên cảnh sát chỉ được trang bị một khẩu súng ngắn, trong khi kẻ tấn công sở hữu một khẩu súng trường tự động — nhiều khả năng là AR-15 — cùng với mũ bảo hiểm và áo chống đạn. Bản thân viên sĩ quan nhiều khả năng không mang áo chống đạn.

Xúc động hình ảnh người hùng trong vụ xả súng tại Ba Lan - Ảnh 1.

Ảnh: X

Bất chấp sự vượt trội về trang thiết bị của kẻ thủ ác, anh không hề ngừng cuộc can thiệp. Anh tiếp tục chiến đấu dù bị thương, tập trung toàn bộ vào việc ngăn chặn nguy hiểm cho những người xung quanh. Chỉ sau khi khống chế được kẻ tấn công và đảm bảo hắn không còn gây nguy hiểm, anh mới gục xuống.

Theo thông tin từ Onet, hung thủ tên là Michał O., đến từ Ostrowiec Świętokrzyski. Hắn có giấy phép sở hữu hai khẩu súng. Theo nguồn tin của trang này, tình trạng của hắn đã ổn định; người đàn ông này sẽ sống sót và hiện nằm dưới sự chăm sóc của các bác sĩ.

Vụ tấn công xảy ra tại trung tâm Kraków. Theo các thông tin trước đó, kẻ tấn công đã lái xe vào Quảng trường Chính (Rynek Główny) và bắt đầu xả súng vào những người ngẫu nhiên. Theo thông tin do Thống đốc bang Małopolska, ông Krzysztof Jan Klęczar cung cấp, vụ tấn công đã làm 6 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Trong số các nạn nhân có 3 cảnh sát, trong đó một sĩ quan trong tình trạng rất nguy kịch.

Nguồn: Newsmaxpolska

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Tags

Ba Lan

cảnh sát

xả súng

anh hùng

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