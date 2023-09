Xúc động hình ảnh hiệu trưởng cõng học sinh lội bùn đến trường

Sáng 27/9, mạng xã hội tại Quảng Bình đang lan truyền hình ảnh những thầy cô giáo xắn cao quần áo cõng nhiều học sinh lội bùn lầy để đến trường. Hình ảnh đẹp này nhận được nhiều bình luận đánh giá cao từ cộng đồng mạng.



Theo tìm hiểu của phóng viên, những hình ảnh đẹp ấy xảy ra tại xã Thanh Thạch (huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). Người thầy nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng là thầy Hoàng Thế Hiến, Hiệu trưởng trường THCS Thanh Thạch. Hiện trường THCS Thanh Thạch có 7 lớp với 220 học sinh.

Trận mưa lớn vừa qua đã khiến đoạn đường qua cầu Thanh Thạch bị ngập từ 1-1,5m khiến địa bàn xã Thanh Thạch bị chia cắt, học sinh từ mầm non đến THCS phải nghỉ học. Sáng 27/9, nước đã rút xuống dưới mặt cầu khoảng 50cm, tuy nhiên hai bên mố cầu thấp, trũng nên bùn đất rất dày, thậm chí có đoạn phải ngang thắt lưng người lớn.

Trao đổi với phóng viên, thầy Hiển cho biết: "Sau 1 ngày học sinh phải nghỉ học do mưa lớn thì sáng nay các em đã trở lại trường, tuy nhiên khu vực gần cổng trường có cầu qua sông không có lan can. Cầu ngập sâu trong bùn đất, các em lớp lớn vẫn có thể xắn quần lội qua nhưng một số em nhỏ lớp 6, 7 và học sinh khuyết tật không thể đi qua nên tôi cùng nhiều giáo viên trong trường đã cõng các em qua khu vực ngập bùn để đến trường".

Lực lượng chức năng dọn dẹp bùn đất sau lũ

Nói về hình ảnh xúc động đang lan truyền trên mạng, thầy Hiển cho biết: "Những bức ảnh này do một người đi đường chụp lại. Lúc mọi người chia sẻ trên mạng xã hội, tôi mới biết. Tôi hoàn toàn bất ngờ vì hành động nhỏ của mình lại được mọi người quan tâm như vậy. Ở đây thấp, hay ngập nên tôi thấy việc này rất bình thường".

Trước đó, do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày vừa qua, tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, mực nước các sông, suối dâng cao, gây ngập, chia cắt cục bộ ở một số địa phương. Hiện nay, mực nước các hồ chứa tại tỉnh Quảng Bình đạt hơn 38% dung tích thiết kế, riêng các hồ chứa ở huyện miền núi Minh Hóa đạt trên 90% dung tích thiết kế.

Đến sáng nay, toàn tỉnh Quảng Bình còn 9 thôn bản bị chia cắt, Quốc lộ 15 đoạn đi qua Ngầm Bùng đang ngập từ 1,5-2m. Các tuyến đường khác cơ bản đã thông, nhiều địa phương huy động cán bộ và người dân dọn dẹp để trở lại sinh hoạt bình thường.