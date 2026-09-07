Xúc động clip 'cục vàng' đi mẫu giáo đã 3 ngày, ông vẫn dán mắt vào cửa lớp

Dù cháu đã khai giảng và đi học được 3 ngày, ông vẫn lom khom ngoài cửa, dán mắt vào cửa kính xem thằng bé có ổn không, dân mạng xem clip mà vừa cười vừa thương.

Clip ông nhìn cháu học suốt nhiều ngày khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @thaivi996)

Trong những ngày đầu đi học, không chỉ các bé bỡ ngỡ chưa quen mà ngay cả người thân cũng mang đầy tâm trạng lo lắng, đứng ngồi không yên. Clip ông ngồi ngoài cửa nhìn vào lớp, quan sát cháu đi học mẫu giáo được đăng tải sau dịp khai giảng khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười và xúc động.

Ngày đầu đi khai giảng, người ông với mái tóc ngả bạc lặng lẽ khuỵu gối, chống tay xuống đất để nhìn qua ô cửa kính, nơi đứa cháu đang ngồi. Mặc dù cháu đã vào lớp, ông vẫn chưa thể yên tâm trở về nhà. Ánh mắt ông tràn ngập sự yêu thương, ngóng đợi và lo lắng, chỉ sợ cháu ở trong lớp quấy khóc hay chưa quen với môi trường mới.

Thậm chí 3 hôm sau ngày khai giảng, ông vẫn chưa an tâm, tiếp tục nhìn xem cháu mình đã ổn chưa. Mỗi lần phát hiện ra có người đang quay phim, ông lại quay đầu lại cười bẽn lẽn, biểu cảm hơi ngại ngùng. Tâm trạng thấp thỏm khi nhìn cháu và nụ cười hiền hậu càng thể hiện tình cảm của người ông dành cho “cục vàng” của gia đình.

Đoạn clip ngắn chạm tới trái tim của đông đảo cư dân mạng, thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

“Đúng là trên đời này, chỉ bố mẹ, ông bà mới nuông chiều và coi mình là ‘cục vàng’ vô giá như vậy. Bóng dáng lưng còng, tóc bạc, quỳ gối lom khom rình từng chút qua khe cửa mà thấy thương vô cùng”; “Cháu đi học 3 ngày rồi mà tâm trạng ông vẫn thấp nhõm như ngày đầu tiên, sợ cháu khóc, sợ cháu không ăn được. Chúc ông thật nhiều sức khỏe để được nhìn thấy em bé lớn lên từng ngày”.

“Cháu đi học thì khóc đúng 5 phút rồi vào chơi đồ chơi vui vẻ, còn ông thì đứng ngoài cổng trường thở ngắn thở dài, đi ra đi vào cả buổi sáng không chịu về”..., cư dân mạng bình luận.

Xem clip, nhiều dân mạng lại nhớ về hồi còn nhỏ được ông bà đưa đến lớp. (Ảnh chụp màn hình)

Minh Thư viết: “Tình yêu thương của ông bà dành cho cháu nhỏ lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhẫn nại và đong đầy như thế, em bé sau này lớn lên xem lại clip này chắc chắn sẽ tự hào lắm. Nhiều người cứ bảo người có tuổi hay lo xa quá đà, nhưng phải ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu lòng ông bà, sợ cháu lạ môi trường. Chỉ mong tất cả các bậc làm ông, làm bà luôn có thật nhiều sức khỏe, bình an để tiếp tục làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu trên mỗi chặng đường đời”.

Anh Vũ bình luận dưới bài đăng clip: “Ông thương, xót cháu khóc thì lên xem, nhưng ông vẫn không để cháu thấy hay vào dỗ dành mà nhờ cậy hết vào cô giáo lo. Nhiều người cứ lo ông lên như vậy thì cháu không tự giác ở lớp nữa. Ông bà nào cũng yêu thương cháu vô điều kiện nhưng lúc cần thì rất cứng rắn và nghiêm khắc”.

Xem clip, nhiều người kể chuyện bố mẹ mình còn thương cháu hơn cả con. “Ngày xưa mình đi học, bố mẹ dặn đúng một câu ‘đi cẩn thận’. Bị ăn đòn hay ấm ức gì về khóc thì bố mẹ bảo ‘cho chừa cái tội hư’. Thế mà giờ đến lượt cháu ngoại đi học, bố mẹ mình đứng ngồi không yên, cứ 5 - 10 phút gần giờ về lại giục đi đón cháu. Cháu xước chút da thì cuống cuồng mắng mình không biết chăm, cháu khóc một tiếng là xót ruột” , Thùy Linh chia sẻ.

Tố Uyên bình luận: “Đúng là sự khác biệt giữa làm ‘bố mẹ’ và làm ‘ông bà’. Ngày xưa nuôi mình thì bận rộn lo cơm áo gạo tiền, áp lực đủ thứ nên nhiều khi gắt gỏng, nghiêm khắc. Giờ về già, có thời gian rảnh rỗi lại thêm tình thương bao la nên dồn hết sự chiều chuộng cho cháu. Bố mẹ mình ở nhà cũng thế, bình thường 21h đã đi ngủ, thế mà cháu đòi chơi cùng là thức tới tận 23h vẫn cười phơi phới”.

Ngoài ra, không ít dân mạng chia sẻ kỷ niệm ngày xưa được ông bà đưa đi đến lớp. Duy Kiên viết: “Tự nhiên nhớ bà ngoại phát khóc luôn mọi người ạ. Hồi mình còn bé, sáng nào bà cũng dậy sớm, nhóm bếp nấu đồ ăn. Đường đến trường làng dài ngoẵng, bà đi vừa đi vừa nắm chặt tay mình. Giờ lớn lên, đi làm xa nhà, ông bà cũng đã khuất núi từ lâu, nhìn nụ cười bẽn lẽn của ông trong clip mà chỉ ước một lần được bé lại để nắm vạt áo bà đi học”.