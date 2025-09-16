Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ

Những ngày qua, câu chuyện anh Nguyễn Văn D. (SN 1985, ngụ xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) trồng đường hoa để tưởng nhớ người vợ đã mất do tai nạn giao thông thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trồng đường hoa để tưởng nhớ vợ

Chia sẻ với phóng viên, D. cho biết anh và chị Bùi Thị L. (SN 1986) quen nhau từ thời còn là học sinh lớp 12. Năm 2010, họ tổ chức đám cưới. Sau đó, lần lượt 1 cậu con trai và 1 cô con gái chào đời, góp phần tạo dựng tổ ấm thêm trọn vẹn.

Anh Nguyễn Văn D. trồng đường hoa để tưởng nhớ người vợ

Ngày ngày, ngoài việc quán xuyến gia đình, chị L. còn quản lý dàn xe máy múc, tranh thủ cuối tuần học thêm đại học ngành kế toán, kiểm toán để bổ sung kiến thức, phục vụ công việc của gia đình.

Tưởng chừng cuộc sống của họ sẽ mãi êm đềm, cho đến buổi trưa 30-12-2024. Sau khi đưa cơm cho tài xế, trên đường Trường Sơn Đông (xã M'Đrắk), chị L. gặp một người bạn và nán lại bên lề đường trò chuyện. Bất ngờ, một chiếc xe bồn chở bê tông lao tới, tông chị L. tử vong tại chỗ, người bạn bị thương nặng.

Nghe tin dữ, anh D. gục ngã. Nghĩ đến 2 người con, anh đã cố gắng vượt qua nỗi mất mát không thể bù đắp.

Để tưởng nhớ người vợ tần tảo, thủy chung, anh D. quyết định trồng một vườn hoa hồng với 1.000 cây ngay trên đoạn đường xảy ra tai nạn.

Phượng cổ thụ được anh D. trồng trên đoạn đường dài 1km

Cũng trên đoạn đường ấy, gần một năm qua, anh D. đã trồng hàng phượng vĩ cổ thụ, kéo dài gần 1 km cùng nhiều loại hoa khác. Từng gốc cây được anh D. chăm chút, đơm hoa rực rỡ như gửi gắm tình yêu, nỗi nhớ với người vợ quá cố.

Con đường vốn gắn với ký ức đau thương, giờ đang dần khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng, hoa hồng.

Viết tâm thư gửi mạng xã hội vì hoa hồng bị nhổ trộm

Theo tìm hiểu của phóng viên, gần đây, hoa hồng anh D. trồng ven đường liên tiếp bị người đi đường nhổ trộm. Đau lòng trước cảnh này, anh đã phải viết tâm thư đăng lên mạng xã hội.

Anh D. đăng tâm thư lên mạng xã hội vì hoa hồng bị nhổ trộm

"Những khóm hoa này tôi trồng để tưởng nhớ vợ, người đã ra đi mãi mãi trong tai nạn tại chính con đường này. Mong mọi người đi ngang giữ lại chút hoa, chút kỷ niệm, để nơi đây luôn rực rỡ và ấm áp như tình yêu mà tôi dành cho cô ấy. Đừng nhổ mang đi, hãy để hoa nở ở đây, vì hoa này không chỉ là hoa… mà là tình thương và nỗi nhớ" – anh D. đăng dòng trạng thái.

Tâm thư của D. ngay lập tức được chia sẻ tràn ngập trên mạng xã hội. Những dòng bình luận đầy xúc động về câu chuyện tình yêu của anh D. dành cho vợ được đăng tải.

Câu chuyện người chồng trồng đường hoa ven đường để tưởng nhớ vợ gây xúc động

"Dù người vợ đã mãi mãi ra đi sau một vụ tai nạn thương tâm nhưng trong trái tim anh, tình yêu ấy vẫn còn nguyên vẹn. Anh chọn cách đi qua nỗi đau và tưởng nhớ vợ bằng một việc làm khiến bất kỳ ai nghe qua cũng không khỏi nghẹn ngào" – một tài khoản Facebook bình luận.

Tài khoản Facebook Lâm Nhi Cát T. xúc động: "Một tình cảm không thể cân đo đong đếm được. Rất ngưỡng mộ tình yêu anh dành cho chị. Chúc anh thật nhiều sức khỏe để chăm sóc các con. Cầu mong linh hồn chị nơi phương xa yên nghỉ".

"Giữa những bộn bề đời thường, câu chuyện ấy như một ngọn lửa sưởi ấm lòng người. Một tình yêu không cần lời thề hẹn, không bị giới hạn bởi sống - chết, chỉ lặng lẽ trường tồn trên chính mảnh đất chan chứa đau thương" - một tài khoản mạng xã hội bày tỏ.

Chăm sóc các con tốt nhất D. cho rằng cuộc đời đã quá bất công với vợ anh nên phần đời còn lại, anh sẽ chăm lo các con thật tốt để chị yên lòng. Anh D. cũng sẽ chăm sóc vườn hoa để đoạn đường vốn đầy đau thương ấy luôn khoe sắc rực rỡ - như minh chứng của tình yêu vĩnh cửu.