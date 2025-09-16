Đang uống cafe thì bị công an ập vào bắt, thanh niên trả giá cho hành động trước cổng trường

Đoạn clip ghi lại quá trình Công an phường Tân Hưng (TP. HCM) phá vụ cậy cốp xe trộm cắp tài sản trong vòng 2 giờ, đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ phía công an phường Tân Hưng, thì vào khoảng 8h30' sáng ngày 12/9 vừa qua, chị P.T.K.O. (SN 1986, tạm trú phường Tân Mỹ, TP.HCM) đã trình báo về việc bị cạy cốp xe trước cổng Trường học Tân Quy (đường Phan Huy Thực, phường Tân Hưng). Đối tượng đã lấy đi túi xách màu đen, bên trong túi có giấy tờ tùy thân, 2 triệu đồng tiền mặt, 300 USD, tai nghe iPhone màu trắng và một iPhone 16 màu xám (đều đã qua sử dụng).

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Tổ công tác đã nhanh chóng tổ chức nhiều mũi truy xét, khoanh vùng đối tượng, rà soát các điểm nghi vấn. Đối tượng được xác định là Lê Ngọc Tính (SN 1990, thường trú tại phường Tân Hưng, TP.HCM).

Chỉ trong thời gian ngắn - 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã xác định Tính sau khi lấy được tài sản thì vào một quán cà phê gần đó ngồi uống nước. Tại đây, công an đã khống chế bắt Tính và thu hồi toàn bộ tang vật liên quan, bàn giao cho bị hại.

(Nguồn: Công an phường Tân Hưng)

Tính đã thừa nhận hành vi. Công an phường Tân Hưng cũng xác định Tính không phải trộm cắp chuyên nghiệp mà do hoàn cảnh túng quẫn, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo nên hành động kiểu "bộc phát".

Ngoài ra, Công an phương Tân Hưng cũng khuyến cáo khi đưa đón con tại trường, phụ huynh lưu ý: Không để ví, điện thoại hay giấy tờ quan trọng trong cốp xe. Chỉ vài giây sơ hở, kẻ gian có thể lấy đi nhiều tài sản và cả sự an tâm của gia đình. Hãy mang theo bên mình hoặc gửi người trông giúp để đảm bảo an toàn.