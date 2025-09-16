HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Người dân nghe tiếng khóc thảm thiết thì lao ra ngoài, bức ảnh trước cửa hàng xóm khiến tất cả ám ảnh

Hương Trà (T/H) |

Hình ảnh hai vợ chồng già nằm bất động ngoài cửa khiến hàng xóm xung quanh hoảng sợ, gọi điện báo công an.

Theo đó vào khoảng 19 giờ tối 15/9, người dân xung quanh khu phố Bình Phước B (phường An Phú, TP.HCM) nghe tiếng la hét thất thành cùng tiếng khóc thảm thiết phát ra từ một căn nhà. Mọi người lao ra ngoài, chạy tới hiện trường thì thấy đứa trẻ 10 tuổi đang khóc.

Dưới nền nhà người dân phát hiện ông Đặng Văn L. (61 tuổi) và bà Phạm Thị H. (61 tuổi, vợ ông L) nằm gần nhau và đã tử vong với nhiều vết thương. Ngay lập tức, người dân đã gọi điện báo công an. Trong bức ảnh chụp tại hiện trường, bà H. nằm sát cổng ra vào, còn ông L. nằm trước cửa nhà.

Những hình ảnh này khiến người chứng kiến không khỏi hoảng sợ, ám ảnh. 

Theo một số người dân sống gần hiện trường, hai vợ chồng nạn nhân thuê căn nhà nói trên để ở cùng con trai và cháu, người vợ thường ngày đi bán vé số còn người chồng ở nhà. Trước thời điểm xảy ra án mạng, hàng xóm thường nghe thấy tiếng cãi vã.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP.HCM điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh ghi lại tại hiện trường được người chứng kiến ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

