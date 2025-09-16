Cảnh tượng chiên cá nguyên vảy khiến nhiều người "nổi gai ốc", không ngờ lại là đặc sản độc đáo ở miền Tây

Thường xuyên lướt TikTok, hẳn ai cũng có thể bắt gặp đủ loại clip "khiêu khích thần kinh" người xem. Có clip khiến dân tình bật cười, có clip lại làm nhiều người "rợn da gà" vì cảnh tượng khó tin. Trong đó, đoạn video một chú cá được cho vào chảo dầu chiên khi vẫn còn… nguyên vảy từng khiến cộng đồng mạng không ngừng tranh cãi.

Thông thường, cá trước khi chế biến phải được làm sạch vảy, bỏ nội tạng rồi mới nấu nướng. Nhưng trong clip gây bão, con cá vẫn còn nguyên vảy, được thả thẳng vào chảo dầu sôi sùng sục. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không xảy ra cảnh tượng dưới đây: Người chiên cá liên tục múc vá dầu rưới lên mình cá. Dưới sức nóng, lớp vảy bong tróc lốp bốp, tạo nên khung cảnh vừa lạ mắt vừa… có phần "ám ảnh" với những ai chưa từng chứng kiến.

"Nhìn sợ quá, sao mà ăn được?", "Cá còn nguyên vảy thế kia thì ai dám ăn chứ?" - không ít bình luận tỏ ra hoang mang. Nhưng cũng chính ngay bên dưới, rất nhiều người nhanh chóng giải thích: hóa ra đây là cá tai tượng chiên xù, một trong những món đặc sản nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ. Và cách chiên loại cá này là phải để nguyên vảy như vậy mới "đúng bài".

Cá tai tượng vốn có thân dày, thịt chắc. Khi chiên cả con cùng lớp vảy, phần vảy ngoài cùng nổ lách tách rồi trở nên giòn rụm chẳng khác nào lớp áo bột chiên xù. Bên trong, thịt cá vẫn giữ nguyên được độ ngọt, thơm, nóng hổi. Món này thường được bày nguyên con, dựng thẳng đứng trên bàn, vừa đẹp mắt vừa hấp dẫn.

Không chỉ ngon ở phần cá, món cá tai tượng chiên xù còn "gây thương nhớ" bởi cách ăn. Cá được cuốn cùng bánh tráng, rau sống đủ loại như rau thơm, xà lách, dưa leo, kèm bún tươi. Chấm cùng chén nước mắm me hoặc mắm nêm đậm đà, tất cả hòa quyện tạo nên hương vị khiến ai thử một lần cũng khó quên.

Ở miền Tây, cá tai tượng chiên xù gần như là "ngôi sao" trên nhiều mâm tiệc, từ đám cưới, đám hỏi cho đến các buổi tụ tập gia đình. Món ăn vừa mang phong vị sông nước dân dã, vừa khiến thực khách phương xa trầm trồ bởi sự độc đáo.

Vậy nên, nếu chỉ nhìn clip trên mạng mà vội "sợ xanh mặt" thì e rằng bạn đã bỏ lỡ cơ hội thưởng thức một trong những đặc sản nổi tiếng bậc nhất miền Tây rồi đó.