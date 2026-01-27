Xúc động cậu bé lớp 5 nhịn tiêu vặt 6 tháng để mua quà sinh nhật mẹ

Cậu bé tiểu học sống ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc khiến cộng đồng mạng xúc động khi dành dụm tiền tiêu vặt suốt nửa năm - mỗi lần "bỏ ống" chỉ 1 nhân dân tệ (khoảng 3,7 nghìn đồng) - để mua tặng mẹ đôi giày nhân dịp sinh nhật. Hành động giản dị nhưng đầy yêu thương ấy không chỉ khiến chủ cửa hàng xúc động mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Cậu bé 11 tuổi này bước vào cửa hàng giày dép địa phương với xấp tiền mệnh giá 1 nhân dân tệ cầm trên tay. Đó là toàn bộ số tiền cậu tích cóp trong suốt nửa năm kể từ tháng 5/2025, với mong muốn mua một món quà sinh nhật thật ý nghĩa cho mẹ.

Xúc động cậu bé tiết kiệm hơn 700 nghìn trong 6 tháng để mua quà sinh nhật mẹ. (Ảnh: Douyin)

Cậu bé nói với chủ cửa hàng rằng mình muốn mua một đôi giày để mẹ đi hằng ngày. Theo lời chia sẻ của khách hàng nhỏ tuổi, nhận thấy mẹ thường xuyên mang đôi giày đã cũ, không còn chắc chắn và thoải mái, cậu âm thầm tiết kiệm từng đồng tiêu vặt, mỗi lần chỉ để dành 1 nhân dân tệ, quyết tâm gom đủ tiền mua một đôi giày mới cho mẹ.

Xấp tiền mà cậu mang đến cửa hàng có tổng giá trị tầm 200 nhân dân tệ (khoảng 750 triệu đồng).

Trước sự chân thành và nỗ lực của cậu bé, chủ cửa hàng giới thiệu một đôi giày thể thao màu trắng và áp dụng mức ưu đãi đặc biệt. Cuối cùng, cậu chỉ phải trả hơn 100 nhân dân tệ (khoảng 370 nghìn đồng), phần còn lại được cô chủ cửa hàng khuyên nên giữ để tiết kiệm.

Người bán giày còn nhẹ nhàng trấn an rằng nếu mẹ không đi vừa hoặc không thích, cậu hoàn toàn có thể mang đôi giày quay lại đổi.

Cảm động trước tấm lòng của cậu bé dành cho mẹ, cô chủ cửa hàng dùng điện thoại ghi lại câu chuyện trên vì muốn con gái mình, lớn hơn cậu bé 1 tuổi, xem đoạn video này để hiểu hơn về sự quan tâm và lòng biết ơn đối với cha mẹ.

Khi đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, chủ cửa hàng gọi cậu bé là người “sinh ra để báo đáp ân huệ của cha mẹ”, câu thành ngữ thường dùng để nói về những đứa trẻ biết nghĩ cho người khác. Chỉ trong thời gian ngắn, video đã lan truyền rộng rãi, thu hút hàng triệu lượt xem, hơn 428.000 lượt thích và khoảng 27.000 bình luận.

Cậu bé giải thích rằng đôi giày là quà sinh nhật để giúp mẹ cậu đi lại hàng ngày dễ dàng hơn, vì cậu nhận thấy đôi giày cũ của mẹ đã quá cũ. (Ảnh: Douyin)

Đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự xúc động: “Thật sự rất ấm lòng. Nếu tôi là mẹ của cậu bé, tôi sẽ trân trọng đôi giày này suốt đời" .

Một số ý kiến cho rằng chủ cửa hàng nên tặng miễn phí đôi giày, nhưng nhiều người khác không đồng tình. “Điều quan trọng là cậu bé tự trả tiền cho món quà của mình. Cậu ấy tiết kiệm suốt nửa năm và xứng đáng được cảm nhận niềm tự hào khi tự tay mua quà cho mẹ, chứ không phải cảm giác được nhận mà không cần cho đi", bình luận này được nhiều người ủng hộ.

Sau khi câu chuyện lan tỏa, truyền thông địa phương tìm gặp cậu bé. Đó là Zhang, học sinh lớp 5. Nam sinh cho biết số tiền tiết kiệm kể trên được tích cóp từ khoản bà nội cho hàng tuần để mua đồ ăn vặt; em âm thầm để dành với mục tiêu duy nhất là mua quà sinh nhật cho mẹ.

Không lâu sau đó, mẹ của Zhang cũng đăng tải video ghi lại khoảnh khắc cô thử đôi giày mới. Hình ảnh cho thấy cô không giấu được sự ngạc nhiên và xúc động khi biết con trai đã tiết kiệm tiền suốt nửa năm trời để mua quà cho mình. Bà gửi lời cảm ơn tới con trai và cả chủ cửa hàng vì đã giúp cậu bé chuẩn bị món quà đặc biệt ấy.

Người Trung Quốc thường nói con cái "sinh ra để báo đáp công ơn cha mẹ", nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng hiếu thảo. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Người mẹ chia sẻ rằng, gia đình chưa bao giờ dạy con về lòng hiếu thảo theo cách cụ thể hay giáo điều. Thay vào đó, họ chỉ đơn giản là đưa cậu đi cùng khi chăm sóc người già trong nhà, để con tự quan sát và cảm nhận. “Tôi thật sự bất ngờ khi biết con đã âm thầm học hỏi từ những việc làm của chúng tôi", cô nói.

Câu chuyện nhỏ về cậu bé và đôi giày trở thành lời nhắc nhẹ nhàng về sức mạnh của sự quan tâm, của những bài học được gieo từ hành động đời thường. Chính sự giản dị ấy đã khiến hàng triệu người cảm thấy ấm áp giữa nhịp sống vội vã.