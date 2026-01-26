Con lợn lao ra khỏi xe bán tải, người phụ nữ chạy đuổi theo tài xế: Cái kết sau 2 tiếng

Camera an ninh đã ghi lại được khoảnh khắc chú lợn lao ra khỏi xe bán tải khi chiếc xe này đang lưu thông trên đường. Chứng kiến sự việc, một người phụ nữ gần đó đã chạy gọi với theo tải xế nhưng bất thành.

Người này sau đó đã livestream sự việc trên trang facebook cá nhân với mong muốn tìm kiếm được chủ nhân của chú lớn: "Lợn của nhà bác nào đây thì quay lại nhận nhé. Thấy lợn rơi ở gần nhà em, em có gọi theo xe nhưng không thấy xe dừng".

Được biết người phụ nữ chia sẻ sự việc lên mạng xã hội là chị Ngâm (trú tại xã Vũ Lăng, Lạng Sơn). Chia sẻ trên Dân Trí, chị Ngâm cho hay thời điểm đó chị đang đứng trước quầy hàng tại nhà thì nhìn thấy chiếc xe bán tải màu trắng, chở theo một con lợn chạy ngang qua.

Nắp đậy ở thùng xe bị bật ra khiến con lợn liên tục “nhấp nhổm” rồi bất ngờ lao xuống đường từ độ cao vài mét. Sau khi lợn rơi xuống đường, chị lùa con vật vào bên vỉa hè, nhờ người thân buộc chân để tìm chủ nhân.





Theo chị Ngâm chia sẻ thì sau khoảng 2 tiếng đăng tải lên mạng xã hội thì chủ nhân của con lợn đã tìm đến tận nơi nhận lại. Hành động kịp thời của chị Ngâm đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Trong khi đó, nam tài xế điều khiển xe bán tải làm rơi lợn xuống đường là anh Chung (trú tại Bắc Ninh). Anh Chung cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang lái ô tô di chuyển theo đường liên xã từ Lạng Sơn về Bắc Ninh. Trước khi lên ô tô, anh cẩn thận đậy nắp thùng xe, chằng dây kỹ càng.

Con lợn nặng hơn 1 tạ được anh mua của người dân ở Lạng Sơn vì gia đình có công việc cần làm cỗ bàn. Lúc phát hiện lợn bị rơi xuống đường, anh quay lại 2 lần, tìm kiếm quanh các bụi rậm nhưng không thấy. Tình cờ một người thân xem được video do chị Ngâm chia sẻ nên vội vàng gọi điện báo tin cho anh Chung.

Anh Chung nhận lại con vật làm rơi trên đường.

Việc làm của chị Ngâm khiến anh Chung vô cùng biết ơn.