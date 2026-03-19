Xúc động cảnh ông nội đeo ống thở, cố bế cháu lần cuối trước khi qua đời: Con dâu chia sẻ chuyện phía sau

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ông nội bị bệnh, ngồi trên giường, đeo ống thở, tay chân đã yếu, cố gắng bế cháu nội lần cuối trước khi qua đời đã khiến hàng triệu người rơi nước mắt.

Đó không chỉ là cái ôm của một người ông dành cho cháu nội, mà còn là cái ôm của cả một đời yêu thương, chắt chiu những tình cảm cuối cùng trước khi phải nói lời tạm biệt. Được biết, 2 tiếng sau khoảnh khắc ấy, người ông đã trút hơi thở cuối cùng.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews, chị Lệ Giang (sinh năm 1999, sống ở TP Hải Phòng), mẹ của em bé trong đoạn clip chia sẻ, bố chồng của chị bị ung thư. Khoảnh khắc trên, ông đang rất đau đớn và yếu rồi nên chỉ bế cháu được 1 phút. Đối với chị Giang và cả gia đình, đây là kỷ niệm vô giá, không bao giờ quên.

Ông nội kịp bế cháu lần cuối trước khi qua đời.

Chị Giang kể, mùng 1 Tết Nguyên đán vừa qua, bố chồng chị phải nhập viện vì thấy khó thở. Sau đó, cả nhà bàng hoàng khi bác sĩ thông báo ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù 3 tháng trước ông đi khám vẫn chưa phát hiện bệnh.

Chị Giang mới sinh con bên nhà ngoại vào ngày 26 Tết vừa qua và dự định ở cữ 1 tháng rồi đưa con về bên nội làm đầy tháng. Tuy nhiên, bệnh tình của bố chồng chị nhanh chóng trở nặng. Khi bệnh viện trả ông về, vợ chồng chị Giang quyết định đưa con trai 3 tuần tuổi đi 180km từ Hải Phòng về Thanh Hoá để gặp ông nội lần cuối.

Người con dâu xúc động nhớ lại, khoảnh khắc đó, ông chỉ ôm và cháu lần cuối chứ không nói được nữa, chỉ lấy bút viết và ra hiệu cho các con. Ông lì xì cho cháu trai 2 triệu đồng trước khi ra đi mãi mãi. Ông mong cháu, mừng vì có cháu nội nhưng lại chưa kịp chơi với cháu ngày nào. Dù vậy, gia đình chị Giang vẫn thấy biết ơn vì ông kịp bế cháu.

Để con trai có kỷ niệm về ông nội mang theo trong cuộc đời, vợ chồng chị Giang dự định sẽ dùng số tiền ông lì xì để mua chiếc lắc tay hay vật gì đó. Chị cũng dự định sẽ in tấm ảnh của 2 ông cháu để đóng khung.