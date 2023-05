Xuất khẩu Trung Quốc sang Nga tăng ba con số trong 2 tháng liên tiếp

Dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 9/5 cho thấy, thương mại song phương giữa Trung Quốc và Nga đạt 73,15 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2023, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, riêng trong tháng 4, trong khi xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ tăng trưởng âm tháng thứ 9 liên tiếp, xuất khẩu sang Liên minh châu Âu chỉ tăng 3,9% và được dự báo có thể tăng trưởng âm từ tháng 5, thì xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga tăng mạnh 153,1%. Đây là tháng thứ hai liên tiếp tốc độ tăng trưởng xuất khẩu giữa hai nước đạt mức ba con số, theo trang thepaper.



Cũng theo dữ liệu thống kê, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã tăng 67,2%, lên 33,69 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm, trong khi nhập khẩu từ Nga tăng 24,8%, đạt 39,46 tỷ USD, tiếp tục đà tăng trưởng nhanh trong quý I/2023.

Theo các nhà quan sát, sự mở rộng này một phần được thúc đẩy bởi hợp tác song phương chặt chẽ hơn trong lĩnh vực năng lượng, cũng như Trung Quốc tăng cường xuất khẩu các sản phẩm cơ khí và điện tử sang Nga trong bối cảnh phương Tây trừng phạt Moscow.

Truyền thông Nga cho biết, tính đến tháng 12/2022, thiết bị điện tử do Trung Quốc sản xuất đã chiếm 90% thị phần tại Nga. Trong quý 1/2023, điện thoại thông minh của Trung Quốc chiếm hơn 70% thị phần tại Nga, tăng từ khoảng 50% của năm 2022, theo tin của Reuters trích dẫn từ nhà bán lẻ điện tử tiêu dùng M.Video-Eldorado.

Các mặt hàng cơ khí và điện tử do Trung Quốc sản xuất giờ đây đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chính sang Nga, thay thế cho các sản phẩm của phương Tây bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt. Chuyên gia Trung Quốc dự báo, do tình hình địa chính trị phức tạp, Nga đang hướng xuất khẩu năng lượng sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi có nhu cầu bùng nổ, do vậy thương mại Trung Quốc-Nga có thể sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa trong thời gian tới./.