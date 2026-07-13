Xuất khẩu phân bón nửa năm đạt gần 1 tỷ USD, cơ hội lập kỷ lục mới

Chỉ sau 6 tháng đầu năm, xuất khẩu phân bón của Việt Nam đã thu về khoảng 933 triệu USD, vượt toàn bộ kim ngạch của cả năm ngoái và chỉ còn cách kỷ lục lịch sử thiết lập năm 2022 khoảng 160 triệu USD.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong nửa đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,7 triệu tấn phân bón, thu về 933 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, sản lượng tăng 52%, trong khi giá trị xuất khẩu tăng tới 107%.

Với tốc độ này, ngành phân bón nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD chỉ sau vài tháng tới và thiết lập kỷ lục mới về kim ngạch xuất khẩu.

Đáng chú ý, mức tăng trưởng hiện nay cao hơn rất nhiều so với năm 2025. Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu phân bón mới đạt khoảng 450 triệu USD.

Campuchia tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của phân bón Việt Nam. Bên cạnh đó, các thị trường như Hàn Quốc, Philippines và Malaysia cũng ghi nhận mức nhập khẩu tăng mạnh, góp phần kéo kim ngạch toàn ngành đi lên.

Theo các doanh nghiệp trong ngành, đà tăng trưởng mạnh của xuất khẩu phân bón năm nay xuất phát từ những biến động trên thị trường quốc tế.

Xung đột địa chính trị tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng và nguyên liệu sản xuất phân bón toàn cầu. Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gặp nhiều khó khăn, trong khi một số nhà máy tại khu vực Vùng Vịnh phải điều chỉnh công suất. Cùng với đó, Nga và Trung Quốc tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số chủng loại phân bón, khiến nguồn cung trên thị trường thế giới bị thu hẹp.

Xuất khẩu phân bón có khả năng lập kỷ lục mới trong năm nay.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam nhanh chóng tận dụng cơ hội để mở rộng xuất khẩu. Đặc biệt, thời điểm nhu cầu trong nước bước vào giai đoạn thấp điểm cũng tạo điều kiện để các nhà sản xuất đẩy mạnh bán hàng ra thị trường quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp lớn như Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ ghi nhận sản lượng tiêu thụ và doanh thu tăng tích cực trong nửa đầu năm nhờ chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tuy nhiên, xuất khẩu tăng mạnh cũng kéo theo những lo ngại nhất định đối với thị trường trong nước.Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá phân bón tại khu vực phía Nam trong tháng 6 tiếp tục tăng ở nhiều chủng loại như urê, DAP và NPK. Trong khi đó, mặt bằng giá phân bón thế giới vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, dù lượng phân bón nhập khẩu vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm giảm gần 35%, giá nhập khẩu bình quân vẫn tăng khoảng 1,5% so với cùng kỳ. Tổng lượng nhập khẩu đạt khoảng 2,1 triệu tấn, tương ứng 694,3 triệu USD.