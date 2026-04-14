Xuất hiện viện dưỡng lão cho phép các cụ chơi bài, chơi máy đánh bạc: Trước khi chơi phải tập thể dục

Ngày càng xuất hiện những viện dưỡng lão, trung tâm chăm sóc người cao tuổi được thiết kế theo mô hình đặc biệt, với mục tiêu khiến việc đến đây không chỉ là chăm sóc sức khỏe đơn thuần mà còn trở thành một trải nghiệm dễ chịu hơn. Tại Nhật Bản, một mô hình như vậy đang thu hút sự chú ý khi cho phép các cụ chơi bài, mạt chược, pachinko và nhiều trò mang màu sắc "casino", nhưng trước đó phải tham gia bài tập kéo giãn 10 phút.

Theo Reuters, Day Service Las Vegas là một trung tâm chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi tại Tokyo, nơi các cụ có thể tham gia poker, pachinko và các trò chơi giải trí có tính tương tác cao. Hãng tin này mô tả người tham gia bắt đầu ngày mới bằng kiểm tra sức khỏe và các bài tập kéo giãn trước khi ngồi vào bàn chơi. Reuters cũng lưu ý rằng cờ bạc là bất hợp pháp ở Nhật Bản, vì vậy tại đây không sử dụng tiền thật.

Không dùng tiền thật, các cụ chơi bằng đồng "Vegas"

Trên website chính thức, đơn vị vận hành giới thiệu Day Service Las Vegas là mô hình đưa yếu tố "gaming" vào dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Tuy nhiên, đây không phải casino theo nghĩa thông thường, mà là các hoạt động giải trí có luật chơi, có tính phán đoán, ghi nhớ và giao tiếp xã hội. Người tham gia sử dụng đồng tiền nội bộ mang tên "Vegas" thay cho tiền thật. Website cũng cho biết người dùng có thể nhận thêm "Vegas" thông qua các hoạt động vận động, tập chức năng trong ngày.

Điểm đáng chú ý là đơn vị vận hành không chỉ nhấn mạnh yếu tố vui chơi, mà còn muốn biến trung tâm thành nơi người cao tuổi "muốn đến" thay vì phải đến trong tâm thế miễn cưỡng. Trên trang giới thiệu chính thức, Day Service Las Vegas cho biết họ thiết kế không gian, phương tiện đưa đón và bầu không khí sinh hoạt khác với hình dung quen thuộc về một cơ sở dưỡng lão truyền thống.

Theo lịch sinh hoạt đăng trên website chính thức, sau khi đến trung tâm và kiểm tra thân nhiệt, huyết áp, người tham gia sẽ bước vào phần Vega Stretch kéo dài 10 phút vào buổi sáng. Đầu giờ chiều, bài tập 10 phút này tiếp tục được lặp lại thêm một lần. Ngoài ra, trong ngày còn có các bài vận động ngắn cho tay, vai, cổ, thân mình và chân.

Sau các phần vận động mới đến những khung giờ giải trí tự chọn như mạt chược, casino game, xem phim, pachinko hay karaoke. Cách sắp xếp này cho thấy yếu tố giải trí không tách rời khỏi chăm sóc thể chất, mà được lồng ghép vào cả một chuỗi hoạt động trong ngày.

Vì sao mô hình này gây chú ý?

Website chính thức của Day Service Las Vegas cho biết các trò chơi tại đây được thiết kế để người cao tuổi phải tự suy nghĩ, tính toán, phán đoán và ghi nhớ. Đơn vị này cho rằng việc kết hợp giữa vận động, trò chơi và giao tiếp xã hội có thể giúp tăng hứng thú, tạo kích thích tinh thần và hỗ trợ hoạt hóa chức năng não.

Mô hình này được kỳ vọng giúp người cao tuổi hứng thú hơn với vận động và sinh hoạt hàng ngày, phần nào là biện pháp phòng ngừa sa sút trí tuệ ở người cao tuổi. Reuters khi đưa tin cũng nhìn nhận đây là một hướng tiếp cận khác thường nhưng đáng chú ý trong bối cảnh Nhật Bản đang già hóa nhanh và phải tìm thêm nhiều mô hình chăm sóc người cao tuổi bớt đơn điệu hơn.

Từ một ý tưởng nghe qua khá lạ, Day Service Las Vegas cho thấy chăm sóc người già đang được nhiều nơi thử nghiệm theo hướng mới: biến trung tâm ban ngày thành không gian vừa có vận động, vừa có tương tác, vừa tạo cảm giác hào hứng để người lớn tuổi muốn quay lại đều đặn hơn.